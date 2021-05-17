Джемаль Караата, член террористической организации FETÖ и один из организаторов убийства главы российской дипмиссии в Турции Андрея Карлова, скрывается в Канаде. Установлено, что он сбежал вместе со своей семьей и остановился в доме сторонников FETÖ.

Как сообщают источники информагентства Demirören (DHA), правительство Канады знает о присутствии Караата на территории страны, но решило хранить молчание. Это идёт вразрез с обязательствами Венской конвенции, принятой всеми государствами для обеспечения международного мира и безопасности. Следствием было установлено, что Караата – один из главных фигурантов, который также пытался обвинить в произошедшем Турцию через различные манипуляции в соцсетях.

В марте 2021 год турецкий суд, рассматривающий дело об убийстве чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Андрея Карлова, приговорил пятерых обвиняемых к пожизненному заключению, двоих организаторов – к двум пожизненным срокам и оправдал еще пятерых фигурантов дела. Шесть обвиняемых получили от пяти до девяти лет, еще девять находятся в розыске. Убийцы на скамье подсудимых не было – в день трагедии его ликвидировал спецназ.

Среди осужденных – бывшие сотрудники Управления по информационным технологиям и связи Турции Хусейн Кетюдже и Шахин Согют, который, по версии следствия, был еще одним куратором убийцы дипломата, а также бывшие сотрудники турецкой полиции Ахмет Кылычарслан и экс-глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) республики Вехби Кюршад Акалын.

Благодаря упорной работе совместной рабочей группы, сформированной Турцией и Россией, было установлено, что Джемаль Караата, кодовое имя «Садик / Явуз», был еще одним организатором убийства. Согласно информации, предоставленной информационным агентством Demirören (DHA), проживающий в Канаде Караата курировал действия киллера Мевлюта Мерта Алтынташа, а убийство российского дипломата было спланировано до мельчайших деталей.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года. Его застрелили, когда он произносил речь на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре. Злоумышленник трижды выстрелил в посла. В МВД Турции сообщили, что нападавшим оказался бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Его застрелили на месте происшествия.

Российские власти квалифицировали случившееся как теракт. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 360 УК (нападение на представителя иностранного государства, пользующегося государственной защитой) и квалифицировал убийство посла как акт международного терроризма. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, организаторы убийства хотели «подорвать» нормализацию отношений между Москвой и Анкарой, чтобы «не допустить эффективной борьбы с терроризмом в Сирии». О том, что убийство было попыткой «вбить клин» между двум странами, также заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.