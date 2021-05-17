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В Новосибирске провели первый чемпионат по скоростному копанию могил
Организаторы конкурса таким образом пытались поднять престиж профессии и привлечь внимание молодого поколения к профессии работника ритуальных услуг
В Новосибирске провели первый чемпионат по скоростному копанию могил
Фото: РИА "Новости" / Others
17 мая 2021 г.

Соревнования по скоростной копке могил прошли на территории вблизи Новосибирского крематория. Победителем стала команда из Омска, справившаяся с заданием за 38 минут, сообщил ТАСС директор крематория Борис Якушин.

«Мы соорганизаторы соревнований, основные организаторы - это омская организация «Наследие». <...> Он шел на прилегающей к крематорию территории. Конкурс прошел в рамках выставки «Некрополь - Сибирь 2021», – сказал Якушин.

Также в соревнованиях участвовали команды, состоящие из двух копщиков, из Томской и Новосибирской областей и Алтайского края. Чтобы выполнить задание, участники должны были выкопать могилу размером 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину. По словам Якушина, две команды, участвовавшие в соревновании, не смогли соблюсти необходимые размеры.

Кроме скорости и соответствия размерам, организаторы учитывали также технику и аккуратность работы. Для измерения применялся гроб. Как сообщается в положении о конкурсе, цель соревнований – поднять престиж профессии, повысить уровень исполнения работ и привлечь внимание молодого поколения к профессии работника ритуальных услуг.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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