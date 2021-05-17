ПОЛИТИКА
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Неофициальному гимну стойкости палестинцев исполнилось 13 лет
13 лет назад сирийско-американский певец Майкл Харт написал песню "Мы не сдадимся“, чтобы привлечь внимание к применению ЦАХАЛом белого фосфора против гражданского населения во время израильского вторжения в Палестину в 2009. Спустя столько лет палестинцы все еще подвергаются бомбардировкам и все еще не сдаются #Харт #Палестина #Газа
Спустя 13 лет палестинцы все еще подвергаются бомбардировкам и все еще не сдаются. / Others
17 мая 2021 г.
Истории
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