Неофициальному гимну стойкости палестинцев исполнилось 13 лет

13 лет назад сирийско-американский певец Майкл Харт написал песню "Мы не сдадимся“, чтобы привлечь внимание к применению ЦАХАЛом белого фосфора против гражданского населения во время израильского вторжения в Палестину в 2009. Спустя столько лет палестинцы все еще подвергаются бомбардировкам и все еще не сдаются #Харт #Палестина #Газа