Первое публичное заседание Совета безопасности (СБ) ООН по поводу Палестины завершилось без общего заявления по вине США. В тексте заявления, который был подготовлен дипломатами из Норвегии, Туниса и Китая, говорилось о необходимости скорого прекращения огня между израильским правительством и Палестиной. Отказ принять документ американцы объяснили тем, что их «посредническим усилиям» нужно больше времени. Это третий раз за последние дни, когда представители Госдепа блокируют работу СБ под надуманным предлогом. Были данные, что Вашингтон колеблется в вопросе осуждения Израиля, не желая жертвовать отношениями.

Тем не менее, ограниченные попытки указать на реального виновника нынешней эскалации американской стороной предпринимаются, но, очевидно, только ради снижения градуса критики, звучащей в её адрес. Так, госсекретарь Энтони Блинкен осторожно заявил об отсутствии доказательств активности ХАМАС в разрушенном из-за израильского удара здании, где были расположены офисы иностранных СМИ. Выступая в Копенгагене, шеф американской дипломатии заметил, что сразу после авиаудара Вашингтон потребовал у неугомонного союзника разъяснить причины такого шага. Впрочем, уступчивость США не оставляет шансов на то, что израильская кампания по жесточайшей бомбардировке сектора Газа и выселения арабского населения из своих домов будет сдержана должным образом.

Посредничество оружием

Осуждения Израиля от администрации президента Джо Байдена требует левое крыло Демократической партии, которое не хочет мириться с традиционно произраильской политикой однопартийцев. Однако наблюдатели говорят: попытка активно вмешаться в конфликт вокруг Палестины и защитить ее от экспансии сионистов потребовала бы от Белого дома приступить к пересмотру всех тех дипломатических шагов, которые успела сделать на израильском направлении администрация экс-президента Дональда Трампа.

Процесс дезавуирования таких инициатив, как «сделка века», выглядит ресурсозатратным. Нынешние американские стратеги предпочли бы отсидеться и дождаться естественного затухания боевых действий.

Поступком, который однозначно определяет направление американской политики на Ближнем Востоке, стало одобрение администрацией Байдена продажи израильтян высокоточного оружия на сумму $735 млн. О соответствующей сделке сообщило издание Washington Post. Источники газеты заявили, что Конгресс получил соответствующее уведомление от исполнительной власти 5 мая, то есть за считанные дни до репрессивных действий израильской полиции в Восточном Иерусалиме и интенсификации боевых действий в Палестине. В распоряжении законодателей есть 20 дней для подачи резолюции, которая была содержала возражение против реализации сделки. Впрочем, уверенности в том, что это остановит Белый дом, нет.

Табу на бойкот Израиля

Европейские столицы между тем не собираются сидеть сложа руки, наблюдая, как ценой американских межеваний становятся жизни простых арабов. Секретарь Демократической партии Италии, которая входит в правящую коалицию, Энрико Летта заявил, что декларируемое Израилем право на самооборону не позволяет делать Армии обороны (ЦАХАЛ) то, что она делает.

«Обращаемся к Италии и ЕС принять меры для установления немедленного режима прекращения огня на Ближнем Востоке и прекращения израильского наступления», – отметил политик.

Представляющие интересы палестинцев правозащитные организации призывают международное сообщество остановить израильтян, введя против них экономические санкции.

Соответствующие призывы раздавались в европейских столицах год назад – на фоне активизации экспансионистской политики Биньямина Нетаньяху на палестинских территориях. Санкционные меры в отношении сионистов в ЕС поддерживали, по некоторым данным, власти Франции, Бельгии, Ирландии и Люксембурга.

Однако, комментируя в 2020 году шансы введения евросообществом санкций против Израиля, бывший сотрудник Совета национальной безопасности США и эксперт Ричард Голдберг замечал, что на подобные рестрикции европейцы никогда не решатся. Он напоминал, что в более чем половине американских штатов действует законодательство, запрещающее бойкот Израиля. Компании, замеченные в экономическом давлении на израильтян, просто попадают в черные списки. Это лишает их возможности вести бизнес в США.

Широко известен пример крупнейшего датского банка Danske Bank и голландского пенсионного фонда PGGM, которые были определены властями ряда штатов как стороны, предвзято относящиеся к Израилю, хотя их отказ работать с рядом фирм этой страны был мотивирован вполне объективными критериями. Danske Bank и PGGM пришлось потратить немало времени и денег, чтобы восстановить репутацию.

Это красочная иллюстрация того, способно ли западное сообщество – с учетом его интегрированности в американскую финансовую систему – на осуждение Израиля и, вероятно, ответ на вопрос, имеют ли США право выступать посредником в Палестине.