В республике Коми произошел разлив нефтепродуктов из трубопровода компании ЛУКОЙЛ-Коми на реке Колва. Власти республики 11 мая ввели режим чрезвычайной ситуации, нефтепродукты отравляют пресную воду и густой пленкой идут по течению реки, оставляя на берегу черные следы, пишет «Новая газета».

Авария случилась на границе с Ненецким автономным округом. Компания ЛУКОЙЛ-Коми уже признала нефть своей – 12 мая на сайте компании появилось сообщение об обнаружении «утечки нефтесодержащей жидкости из трубопровода от МНС Ошского месторождения до ДНС-5 Харьягинского месторождения».

Первоначально объем вылившегося топлива оценивали в шесть-семь тонн, однако позже, 16 мая в дочерней компании ЛУКОЙЛ-Коми признали, что на землю и в реку в общей сложности попало 90 тонн нефти.

Региональный СК заявил о возбуждении уголовного дела по статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»). В тот же день черный лед на Колве заметили жители расположенного на ней одноименного села, при этом в воздухе вокруг реки ощущался сильный запах нефтепродуктов, сообщили в Greenpeace.

Приехавший 13 мая к месту аварии глава республики Коми Владимир Уйба заявил, что из Колвы уже было собрано около семи тонн нефти, при этом на ликвидацию загрязнения может уйти «недели две, а то и три». 14 мая загрязнение достигло реки Уса, в которую впадает Колва, сообщила «Новая газета» со ссылкой на местных жителей. «Ледоход сильный, поэтому боны практически не поставить. Точнее, их поставили, но они мало что сдерживают», – рассказала изданию местная жительница Екатерина Дьякова.

К 15 мая нефть спустилась вниз по течению на 180-200 километров, начав загрязнять более крупные реки – Усу и Печору, подтвердил в эфире «Дождя» зампредседателя экологической организации «Комитет спасения Печоры» Александр Сладкоштиев.

По его же данным, из-за изношенности нефтепровода и отсутствия автоматики, которая могла бы отключить подачу нефти сразу после аварии, нефть под большим давлением выбрасывалась из трубы в воду в течение шести часов. В результате площадь загрязнения превысила 12 тысяч квадратных километров, при этом большая часть нефти осела на берегах Колвы, сказал Сладкоштиев.

К 16 мая нефть достигла села Чаркабож на реке Печора, обратила внимание «Медуза».

Сладкоштиев подчеркнул, что разливы нефти из-за изношенности трубопроводов происходят в Коми регулярно. «Новая газета» отмечает, что в последний раз нефть в Колве видели семь месяцев назад, в октябре 2020-го. Тогда власти Усинска тоже вводили режим ЧС.