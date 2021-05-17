БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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В Турции разработали мини-ракеты для беспилотной техники
Малоразмерные БПЛА и робототехнические наземные средства могут быть снаряжены сразу шестью мини-ракетами, способными уничтожать легкобронированные цели
В Турции разработали мини-ракеты для беспилотной техники
Фото: АА / Others
17 мая 2021 г.

Специалисты турецкой оборонной компании Troy Teknoloji Savunma разработали новую мини-ракету для БПЛА и робототехнических наземных комплексов.

Компания, созданная в 2004 году в Анкаре, специализируется на высокотехнологичных разработках в оборонной сфере.

Новым 40-мм боеприпасом могут быть оснащены беспилотные летательные аппараты с ограниченной полезной нагрузкой. Мини-ракета предназначена для проведения антитеррористических операций в Турции и за ее пределами, в том числе в городской среде.

Для запуска мини-ракет длиной в 170-мм создан 550-мм пусковой механизм. Масса мини-ракеты вместе с одноразовым пусковым механизмом составляет 500 грамм.

На малоразмерном БЛА можно разместить до 6 ракет. Максимальная дальность поражения мини-ракеты составляет 2 км, эффективная дальность – 100-500 метров.

Противопехотная боеголовка эффективна в радиусе 12 метров. Бронебойность соответствует уровню 2 стандарту STANAG 4569. Боеприпас прост в эксплуатации, экономичен по сравнению с аналогами и является всецело отечественной разработкой. Он способен поражать и уничтожать неподвижные легкобронированные машины, здания и небольшие сооружения.

ИСТОЧНИК:AA
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