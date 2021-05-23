Интересные факты о Красной башне в Аланье

Кызылкуле, или Красная Башня, построена в XIII веке и по сей день является главным символом Аланьи. Ее можно увидеть даже на флаге города. Красной она называется из-за цвета кирпича, использованного при строительстве. Пятиэтажная башня имеет необычную восьмиугольную форму. По центру расположен резервуар для воды. По свидетельствам путешественника XVII века Эвлии Челеби, в случае осады в башне могло поместиться 2000 человек. #Аланья #Анталья #Турция