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Интересные факты о Красной башне в Аланье
Кызылкуле, или Красная Башня, построена в XIII веке и по сей день является главным символом Аланьи. Ее можно увидеть даже на флаге города. Красной она называется из-за цвета кирпича, использованного при строительстве. Пятиэтажная башня имеет необычную восьмиугольную форму. По центру расположен резервуар для воды. По свидетельствам путешественника XVII века Эвлии Челеби, в случае осады в башне могло поместиться 2000 человек. #Аланья #Анталья #Турция
Интересные факты о Красной башне в Аланье / Others
23 мая 2021 г.
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