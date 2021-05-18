Турция призывает ООН, Организацию исламского сотрудничества и другие международные организации к активным действиям по защите угнетенных палестинцев, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания кабмина.

По словам турецкого лидера, передача Иерусалима под управление межконфессиональной комиссии, состоящей из представителей мусульманской, иудейской и христианской общин, могла бы внести весомый вклад в урегулирование кризиса.

«Управление Иерусалимом должно осуществляться комиссией, состоящей из представителей трех религий. Это будет наиболее правильным и последовательным путем в сегодняшних условиях. В противном случае не представляется возможным достичь прочного мира в этом древнем городе», – подчеркнул глава государства.

По его словам, Турция готова оказать политическую и военную поддержку международным усилиям по «освобождению Иерусалима и защите палестинского народа».

Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством, которое посягает на неприкосновенность Иерусалима, безжалостно бомбит мирных жителей в Газе и сносит с лица земли огромное здание, в котором размещаются офисы СМИ».

«Вы (Израиль – прим. редакции) применяете непропорциональную силу и сбрасываете бомбы на Газу с помощью своих боевых самолетов. Есть ли в Газе военные самолеты? Нет. А у вас их бесчисленное множество», – сказал президент.

Реджеп Тайип Эрдоган также подверг резкой критике власти Австрии за поднятие израильского флага над зданием правительства страны на фоне последних событий в секторе Газа.

«Поднять флаг террористического государства над официальным зданием – значит жить под проекцией терроризма. Похоже, что австрийское государство пытается заставить мусульман заплатить за геноцид, которому оно подвергло евреев», – заметил он. – И другие страны, поддерживающие действия Израиля в Иерусалиме и в секторе Газа, войдут в историю с черным пятном этого преступления против человечества, которое они совершили, став соучастниками детоубийств».

Турецкий лидер констатировал, что «признание Иерусалима столицей Израиля Соединенными Штатами, а вслед за ними и рядом других стран, усилило аппетит этого смертоносного государства к пролитию крови». Президент Эрдоган также раскритиковал своего американского коллегу Джо Байдена за заключение Вашингтоном новой оружейной сделки с Израилем.

«Господин Байден, вы встали на сторону армян в вопросе так называемого «геноцида». Теперь, к сожалению, вы своими окровавленными руками пишете историю этих событий, связанных с серьезными непропорциональными нападениями на Газу», – сказал президент Эрдоган, комментируя сообщения о том, что администрация Байдена одобрила продажу вооружений Израилю на сумму $735 млн.

Израиль после полуночи 18 мая возобновил атаки на блокированный сектор Газа. ВВС ЦАХАЛ нанесли интенсивные авиаудары по районам Джебель ар-Райс, Бейт Лахья, Эль-Кераме, Шейх Зайид на севере, а также районам Эль-Маквиси и Эль-Кетибе на севере и западе Газы. Мишенью стали объекты палестинских сил сопротивления, улицы, объекты инфраструктуры.

Согласно последней информации, число погибших в Газе в результате атак Израиля достигло 212 человек, в том числе 61 ребенок и 36 женщин. Еще 1 400 человек получили ранения.