Муфтий: Идет гибридная депортация крымских татар

Об угрозах мусульманам и гибридной депортации крымских татар с родной земли в эксклюзивном интервью TRT на русском рассказал муфтий Крыма Айдер Рустемов. По данным правозащитников, за время аннексии Россией полуострова жертвами насильственных исчезновений в Крыму стали 44 человека. 23 из них были похищены, но позже обнаружены живыми. 6 - были найдены мертвыми. Еще 15 человек пропали без вести. #Крым #Россия #Украина