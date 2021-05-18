ПОЛИТИКА
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Муфтий: Идет гибридная депортация крымских татар
Об угрозах мусульманам и гибридной депортации крымских татар с родной земли в эксклюзивном интервью TRT на русском рассказал муфтий Крыма Айдер Рустемов. По данным правозащитников, за время аннексии Россией полуострова жертвами насильственных исчезновений в Крыму стали 44 человека. 23 из них были похищены, но позже обнаружены живыми. 6 - были найдены мертвыми. Еще 15 человек пропали без вести. #Крым #Россия #Украина
муфтий крыма / Others
18 мая 2021 г.
Истории
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