Палестинские группы сопротивления «совершили стратегический сдвиг в концепции сопротивления – перешли от защиты Газы от израильских нападений к защите всех палестинцев, живущих в исторической Палестине», заявил в интервью Al-Monitor представитель ХАМАС в Тегеране Халед аль-Каддуми. По его словам, еще одним стратегическим изменением является то, что «сопротивление больше не позволит израильским оккупационным силам безнаказанно атаковать гражданские цели в Иерусалиме».

Согласно последней информации, число погибших в Газе в результате атак Израиля достигло 212 человек, в том числе 61 ребенок и 36 женщин. Еще 1 400 человек получили ранения.

«Благодаря локальным возможностям, сопротивлению удалось достичь радиуса поражения ракетами в 250 километров с боеголовками весом более 250 килограммов, атакуя при этом важные объекты, такие как авиабаза Хацерим, с которой израильская авиация совершает налеты и наносит удары по Газе», – отметил Халед аль-Каддуми.

Он также подчеркнул, что ХАМАС и «Исламскому джихаду» в новом витке противостояния с Израилем удается наносить удары по Тель-Авиву: за последние семь дней более 160 ракет поразили город, который считается финансовым центром Израиля. Многие задаются вопросом, как палестинским фракциям, в основном ХАМАС, удается иметь такие ракеты, несмотря на жесткую семилетнюю осаду Газы, указал Халед аль-Каддуми: «Инженеры ХАМАС и других палестинских группировок смогли усовершенствовать возможности в различных областях, включая разработку ракет класса «земля-земля», средств, обеспечивающих противовоздушную оборону и, конечно же, инструментов для войны в киберпространстве».

По его словам, прогресс был достигнут благодаря отношениям с исламскими странами, особенно с Ираном, который «очень помог в передаче знаний и опыта с одной стороны и транспортировке ракет с другой», способствуя локализации производства.

Известно, что после войны 2006 года в Ливане Иран принял новую стратегию в отношении военной поддержки региональных союзников. Основная ее цель – защитить боевые группы от опасности военной осады, сделав их способными производить на местах столько ракет, сколько им нужно. Стратегия заключалась в передаче знаний местным специалистам, которые позже смогли разрабатывать ракеты на местных мощностях.

При этом Халед аль-Каддуми особо подчеркнул, что страны, которые поддерживают палестинское сопротивление, включая Иран, не провоцируют эту борьбу: «Нам не нужны подстрекательства, мы не чьи-либо доверенные лица. Варварские преступления Израиля делают его источником нестабильности не только в Палестине, но и во всем регионе. Они нападают на Сирию, Ирак и, как мы недавно видели, иранские ядерные объекты. Они убивают ученых-ядерщиков. Так что да, мы противостоим общему врагу, но это не значит, что мы – виновники. Мы жертвы всех тех зверств, которые совершает Израиль».