16 мая президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что качество подготовки выпускников российских вузов продолжает падать и игнорировать такую ситуацию больше нельзя. Интересно, что при этом по числу выданных дипломов о высшем образовании РФ уверенно обходит большинство развитых стран, в том числе США, Великобританию и Германию.

Причины снижения уровня высшего образования чиновники видят в школах. Но при этом продолжают игнорировать реальные проблемы, на которые им указывают эксперты и педагоги.

Во всем виноваты 90-е

Президент РАН Александр Сергеев на молодежном научном форуме заявил о падении качества университетского образования в России. По словам ученого, когда у университетов спрашивают о причинах, те «кивают на школы: «А из школы кто приходит?» Такие что, извините, надо таблицу умножения учить».

О том, что в школьном образовании есть проблемы и их нужно решать, публично в России говорят регулярно. Так, всего полтора месяца назад эту тему поднимал лично министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он уверен, что к падению качества школьного образования и к разрыву единого образовательного пространства, «которым мы в свое время очень гордились», привело многообразие учебных программ, появившихся в 90-е годы. По его мнению, проблему среднего и, скорее всего, высшего образования можно решить с помощью утверждения специальных концепций для каждого предмета и содержательного минимума. Они уже разработаны, и Кравцов надеется, что в ближайшее время будут приняты.

Педагоги, однако, не разделяют его оптимизма. Почти все новшества минпросвета учителя воспринимают как угрозу и считают упадок в средней и высшей школе прямым следствием культивируемого неравенства во всех сферах жизни.

Примечательно, что год назад, когда Кравцов только вступил в должность министра просвещения РФ, эксперты неоднократно перечисляли, от чего на самом деле страдают российские школы. Прежде всего, это – нехватка молодых учителей, отсутствие свободы выбора для детей и полностью нарушенная система финансирования.

Президент РАН Сергеев 16 мая также говорил о причинах проблем школьного образования: в частности, в стране нет идеологии, которая «должна строиться на тех ценностях, которые объединяют» россиян. Кроме того, в стране необходимо поднимать престиж и статус педагога. И кадровый фактор в сфере образования многие эксперты считают ключевым.

Учителя не доходят до школы

Нынешние стандарты школьного образования чрезмерно нагружают не только учеников, но и педагогов. Это одна из причин удручающей статистики, которая была озвучена еще в 2019-м: количество преподавателей, не достигших пенсионного или предпенсионного возраста, в России колеблется в пределах 11-13% от общего состава.

И у прошлого министра просвещения РФ Ольги Васильевой не было надежды, что в течение следующих десяти лет ситуация изменится к лучшему: по ее подсчетам, менее трети выпускников педвузов «доходят до школы» и, к сожалению, «задерживаются» там не все.

Как в то же время отмечал научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский: «Надо сначала условия учителям создавать, а потом ставить задачи». По его мнению, в современной системе образования в принципе наблюдается парадокс: увеличение объемов финансирования учебной сферы приводит лишь к негативному результату.

«Деньги выделены огромные, а психологический климат в учительском сообществе становится только хуже, – говорил Адамский. – А все потому, что на фоне постоянно растущей нагрузки финансовая мотивация оказывается недостаточной и недовольство властью только растет».

Кроме того, та система образования, которая существует сегодня в России, не интересна ни школьникам, ни учителям. Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина предлагала опираться на реалии настоящего: «Нужно думать, как в современных условиях, не перегружая и без того уставших школьников, трансформировать форматы работы с ними. Просто сидение за партами и изучение предметов ни к чему хорошему нас не приведет».

Многие эксперты сейчас говорят об архаичных методах обучения, которые приводят к колоссальной перегрузке учеников за счет заучивания огромных массивов информации. «Методисты и напихали в стандарт все, что посчитали нужным. Выучить это невозможно, прочитать тоже, – отмечал Адамский. – И при этом каждый год хотят проводить аттестацию по всем предметам. Какое уж тут развитие, внеурочная деятельность, цифровая грамотность – все будут гнаться только за высокими результатами на бумаге».

Социальное расслоение общества

Снижение качества образования в основной школе – это еще и психологическая проблема. «Она не может существовать в отрыве от социальной ситуации, они, естественно, взаимосвязаны», – утверждает руководитель Центра социологии образования ФГБНУ «Институт управления образованием РАО», доктор психологических наук Владимир Собкин.

Профессор убежден, что нынешняя школьная программа не соответствуют психологическому возрасту обучающихся, она не учитывает опыт и фундаментальные наработки психологов, в результате чего у школьников к середине обучения пропадает мотивация и интерес: «Результаты наших исследований показывают, что доля «троечников» в 5-6 классах составляет около 30%, а в 9 классе – порядка 60-70%».

Собкин уверен: чтобы повысить качество образования в России, нужны грамотные управленческие решения властей. Эти решения должны отвечать основному вызову современной школы – социальному расслоению.

«Если школа демократична, если она дает «лифт» для продвижения детей из слабых социальных страт, дает возможность выйти в более высокие социальные страты – значит, она его принимает, – объясняет эксперт. – Но мы видим, что, к сожалению, сегодня школа на этот вызов не отвечает. Дети из слабых социальных страт хуже учатся, у них более ограниченный доступ к дополнительному образованию, а дополнительное образование – это ключевая система для подросткового возраста, связанная с апробацией своих способностей и возможностей».

Россияне не хотят поступать в вузы

Не менее пристально в России рассматриваются и проблемы непосредственно высшего образования, причем нередко самими студентами. Так, молодой ученый Максим Исаев из Дальневосточного федерального университета считает, что слабое внедрение новых образовательных технологий в образовательный процесс, излишняя теоретическая направленность процесса обучения, неразвитость системы повышения квалификации и переподготовки преподавателей в значительной степени влияют на качество университетского образования.

Кроме того, в экспертной среде естьмнение, что нынешнее высшее образование готовит специалистов не по тем специальностям, которые действительно требуются, и это также влияет на уровень знаний выпускников. По оценкам некоторых экспертов, содержание востребованных специальностей меняется каждые 5 лет, и кардинальная смена профессий становятся нормой на рынке труда. Нынешняя система российского высшего образования просто не в состоянии вовремя реагировать на эти изменения.

В результате совокупности всех причин престиж вузовского диплома падает, молодые россияне ставят под сомнение необходимость получать его. Согласно исследованию Superjob, проведенному в этом году, дети 43% опрошенных родителей отправятся после школы в вуз - в 2010 году этот показатель составил 80%. При этом эксперты отмечают новую тенденцию в отношении россиян к вузам: как оказалось, теперь большую ценность имеет отложенное высшее образование, которое люди получают, уже имея профессию.

С точки зрения российских работодателей, высшее образование давно не является показателем профессионализма сотрудника, заметила руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая. Единственным бонусом в глазах работодателя может стать только наличие диплома одного из топовых вузов, уверен основатель IT-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Алексей Захаров.

«Это происходит из-за того, что вузы, лидирующие в рейтингах, обычно имеют лучшее финансирование, и, соответственно, лучший состав преподавателей. Из-за этого они также способны привлекать лучших студентов», - уверен эксперт.

Кстати, Ольга Голодец, будучи заместителем председателя правительства РФ, еще 5 лет назад говорила, что около 65% работающих граждан России не нуждаются в высшем образовании, так как для многих профессий, которым раньше учили в вузах, сейчас достаточно среднего специального образования.