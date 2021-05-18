Министерство обороны США за минувшие 10 лет создало законспирированный род войск численностью около 60 тысяч человек. В их задачу входит как борьба с терроризмом, так и противостояние с такими державами как РФ и Китай, пишет журнал Newsweek.

Журналисты в течение двух лет вели расследование, которое, в частности, включало в себя интервью с участниками программы и лицами, принимающими решения в оборонной сфере США. Авторы материала добавляют, что тенденция к масштабному росту тайных сил идет вразрез с законами США, Женевскими конвенциями, правилами ведения боевых действий и подотчетностью военных.

По данным Newsweek, в этом роде войск, численностью в 10 раз больше аналогичных сил ЦРУ, несут службу как непосредственно военнослужащие, так и оперативники под гражданским прикрытием, иногда в коммерческих предприятиях или консалтинговых фирмах, и все они действуют и в реальной боевой обстановке и киберпространстве.

В «секретной негласной армии» также задействованы гражданские лица и подрядчики, «работающие под фальшивыми именами; это частично естественный результат роста секретных специальных сил, но также и обдуманный ответ на сложности поездок и действий во все более транспарентном мире». Около половины составляют члены боевых подразделений, занимающихся тайными операциями в различных частях света, другая значительная часть этих сил – специалисты разведки и контрразведки, работающие также часто за рубежом под прикрытием.

Дополнением к тайным подразделениям Пентагона также стали группы, занимающиеся кибероперациями и борьбой с атаками в виртуальном пространстве. По сведениям журнала, многие из них остаются на территории США. «Сокрытие личностей стоит в центре борьбы с терроризмом, но также является частью переориентации Пентагона на конкуренцию с великими державами Россией и Китаем», – пишет издание.

К программе привлечены около 130 частных компаний, десятки малоизвестных и тайных правительственных организаций. Компании затрачивают в год на действия «армии» свыше $900 млн: в расходы входит создание фальшивой документации для конспирации, оплата счетов оперативников, действующих под вымышленными именами, производство и закупка оборудования, затрудняющего отслеживание и идентификацию агентов, создание аппаратуры для фотографирования и прослушки в самых труднодоступных частях Африки и Ближнего Востока.

При этом служащие этих сил не только действуют против террористов в разных районах от Пакистана до Западной Африки, но «во все большей степени работают в непризнанных «горячих точках», в том числе за «линией фронта» в местах типа Северной Кореи и Ирана».

Newsweek также указывает на важность киберпространства для этих сил: «использующие новейшие технологии кибербойцы и специалисты по сбору разведданных», скрывая свои личности, ведут поиски ценных целей, собирают информацию в публичном доступе и проводят кампании по влиянию и манипуляции социальными сетями.

«Стремительный рост информационных операций Пентагона при всем этом привел к появлению тысяч шпионов, ведущих повседневную активность под видом различных выдуманных личностей – это тип нечистоплотных операций, которые США открыто осуждают, когда российские и китайские шпионы делают то же самое», – подчеркивает Newsweek.

Журналисты уточняют, что этот род войск ведет «полностью нерегулируемую деятельность», Конгресс США никогда не проводил слушаний по этому делу.