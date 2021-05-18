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В аннексированном Крыму создадут «центр всемирной богатырской лиги»
Доклад о результатах исполнения поручения должен быть представлен в Кремль до 1 марта 2022 года. Пока непонятно, чем «богатырское движение», кроме названия, будет отличаться от силового экстрима
В аннексированном Крыму создадут «центр всемирной богатырской лиги»
Фото: sn-mng.ru / Others
18 мая 2021 г.

Президент России Владимир Путин поручил Росмолодежи и пророссийскому правительству Севастополя совместно проработать создание в аннексированном Крыму «центра всемирной богатырской лиги», а также развития в регионах страны движения «Сильнейшая нация мира». Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Росмолодежи совместно с правительством Севастополя оказать необходимую поддержку развитию в субъектах Российской Федерации патриотического и спортивно-массового богатырского движения «Сильнейшая нация мира» и представить предложения по созданию в Севастополе центра всемирной богатырской лиги», – говорится в тексте поручения.

Доклад о результатах исполнения поручения руководитель Росмолодежи Александр Бугаев и пророссийкий губернатор Севастополя Михаил Развожаев должны представить до 1 марта 2022 года.

В марте 2021 года представители всемирной богатырской лиги «Сильнейшая нация мира» передали в Кремль фирменную футболку проекта и попросили оказать поддержку в его развитии и создании центра всемирной богатырской лиги в Севастополе.

Автор идеи создания такой организации – рекордсмен России и мира, член Президиума Ассоциации Российских Силачей, вице-президент Федерации силового экстрима России Михаил Паллер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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