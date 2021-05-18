Кыргызстан и Турция планируют увеличить взаимный товарооборот до $1 млрд. Об этом агентству Anadolu сообщил посол республики в Анкаре Кубанычбек Омуралиев.

Дипломат напомнил, что товарооборот между двумя странами в прошлом году составил $507 млн. «Сотрудничество между Кыргызстаном и Турцией имеет статус стратегического. В настоящее время отношения между двумя странами динамично развиваются», – подчеркнул глава дипмиссии.

Посол выразил благодарность Турции за поддержку Кыргызстана, подтвердив приверженность Бишкека развитию стратегического партнерства и дружественных отношений с Анкарой. «Кыргызстан заинтересован в создании совместных промышленных предприятий с братской Турцией в сферах сельского хозяйства, текстильной, горнодобывающей, гидроэнергетической и других взаимовыгодных отраслях», – указал кыргызский дипломат.

Омуралиев обратил внимание на то, что между Турцией и Кыргызстаном действуют соглашение об избежании двойного налогообложения и соглашение о поощрении и защите инвестиций.

«Я призываю турецких инвесторов активно инвестировать и вести бизнес в нашей стране. Кроме того, по инициативе президента Садыра Жапарова разрабатывается новое инвестиционное законодательство. Закон направлен на защиту прав инвесторов, а также поощрение инвестиционной деятельности при государственной поддержке», – добавил он.

Дипломат также подчеркнул, что контакты между двумя государствами значительно улучшились и в период пандемии. «15 июля 2020 года Турция отправила в Кыргызстан гуманитарную помощь, включая лекарства и кислородное оборудование. В период пандемии было принято решение о временном открытии больницы кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке до начала процесса совместного управления министерствами здравоохранения Кыргызской Республики и Турецкой Республики. В настоящее время все процедуры утверждения в обеих странах завершены, и в скором времени ожидается начало полноценного функционирования больницы», – выразил надежду Омуралиев.