18 мая 2021 г.
ПОЛИТИКА
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В Турции хотели продать раннехристианскую Библию на арамейском языке
Сотрудники отдела борьбы с контрабандой Главного управления жандармерии Турции задержали 3 злоумышленников, которые хотели продать за $13 млн Библию, написанную на арамейском языке на шкуре газели, относящуюся к раннему христианскому периоду. Артефакт также содержит иконографические иллюстрации. #Турция #Бибилия #артефакт
В Турции хотели продать раннехристианскую Библию написанную на арамейском языке / Others
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