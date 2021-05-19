ПОЛИТИКА
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Два известных телеведущих США обвинили Израиль в апартеиде
Ведущие американских ток-шоу Джон Оливер и Тревор Ной выступили с осуждением действий Израиля, совершающего военные преступления в Газе. Они солидарны с правозащитниками, называющими политику Израиля на оккупированных территориях апартеидом. Телеведущие критикуют власти США за покрывательство преступлений Израиля. #апартеид #палестина #газа
Два известных телеведущих США обвинили Израиль в апартеиде / Others
19 мая 2021 г.
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