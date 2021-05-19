ПОЛИТИКА
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Почему за преступления Германии расплачиваются палестинцы?
Каждый раз, когда Израиль устраивает очередное кровавое месиво в Палестине, Европу сковывает страх. Она забывает о поучительных наставлениях о свободе слова и ценностях демократии, о праве на свободу мысли и убеждений, о праве на жизнь. Немецкая пресса подвергает эфир и публикации жесткой цензуре: Израиль во всем прав! И не важно, ценой какой крови должен быть нарисован этот пропагандистский лозунг. Но почему за преступления немецких нацистов платят палестинцы? #апартеид #палестина #израиль
Почему за преступления Германии расплачиваются палестинцы? / Others
19 мая 2021 г.
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