Почему за преступления Германии расплачиваются палестинцы?

Каждый раз, когда Израиль устраивает очередное кровавое месиво в Палестине, Европу сковывает страх. Она забывает о поучительных наставлениях о свободе слова и ценностях демократии, о праве на свободу мысли и убеждений, о праве на жизнь. Немецкая пресса подвергает эфир и публикации жесткой цензуре: Израиль во всем прав! И не важно, ценой какой крови должен быть нарисован этот пропагандистский лозунг. Но почему за преступления немецких нацистов платят палестинцы? #апартеид #палестина #израиль