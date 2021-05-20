Еврейская община Турции возмущена обвинениями, озвученными официальным представителем Государственного департамента США Недом Прайсом в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Обвинять президента Эрдогана в антисемитизме – несправедливо и очень постыдно. Напротив, он всегда проявлял конструктивный подход к нам, поддерживал и поощрял», – отмечается в публикации еврейской общины на ее официальной странице в Twitter.

К посту также прикреплены фотографии с недавней встречи президента с представителями религиозных общин Турции, на которой, в частности, присутствовали главный раввин турецких евреев Исак Халева и глава турецкой еврейской общины Исхак Ибрагимзаде.

19 мая Нед Прайс охарактеризовал некоторые высказывания Реджепа Тайипа Эрдогана как «антисемитские». При этом он не уточнил, какие именно слова турецкого президента вызвали подобную реакцию в Вашингтоне. На просьбу о разъяснении Госдепартамент не ответил.

Президент Эрдоган все дни эскалации насилия в Палестине решительно осуждает продолжающуюся агрессию Израиля в отношении мирного арабского населения. Утром 20 мая жертвой атак на блокированный сектор Газа стала еще одна женщина. Шесть человек получили ранения.

Палестинские группы сопротивления в секторе Газа 10 мая потребовали от израильской полиции покинуть до 18:00 по местному времени территорию священной мечети Аль-Акса и квартал Шейх-Джаррах в оккупированном Восточном Иерусалиме.

После того как власти отказались выполнять данное условие, было запущено большое число ракет в направлении Израиля. Вслед за этим Тель-Авив объявил о начале военной операции против сектора Газа.

Согласно последней информации, число палестинцев, погибших в результате атак Израиля на Газу с 10 мая, достигло 230, в их числе – 65 детей и 39 женщин, 1710 получили ранения. По данным ООН, не менее 75 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома после начала израильской операции.