Группа сотрудников Google еврейского происхождения обратилась к руководству компании с призывом поддержать палестинцев, страдающих от бомбардировок сектора Газа израильскими военными.

В открытом письме-петиции, созданном организацией Jewish Diaspora in Tech (JDT, «Еврейская диаспора в техносфере»), в адрес генерального директора Google Сундара Пичаи и других руководителей корпорации содержится призыв выступить с заявлением, осуждающим атаки и «открыто признающим вред, нанесенный палестинцам израильскими военными».

Авторы письма также считают, что корпорация Google должна «прислушаться» к палестинским пользователям поисковика; предоставить помощь палестинцам, «пострадавшим от военного насилия»; защитить свободу слова – то есть «отвергать любые определения антисемитизма, согласно которым критика Израиля или сионизма является таковым»; пересмотреть и прекратить все «контракты с учреждениями, поддерживающими нарушения Израилем прав палестинцев, такими как Силы обороны Израиля».

Jewish Diaspora in Tech – еврейская антирасистская организация, сформированная в 2020 году в ответ на просионистские настроения среди Jewglers – так называют работающих в Google евреев.

«Мы были вынуждены сформировать собственное пространство из-за того, что нам буквально не разрешали выражать нашу точку зрения в компании», – рассказал один из членов JDT.

20 мая несколько десятков евреев, живущих в Нью-Йорке, собрались у североамериканского подразделения Еврейского агентства для Израиля (организация, занимающаяся помощью евреям по всему миру), чтобы высказать свое несогласие с действиями Израиля в отношении Палестины.

Протестующие заявили, что заложенные в иудаизме понятия любви и доброты «несовместимы с вытеснением и угнетением палестинцев», а действия израильских властей, «которые делаются от лица нашего народа», – неприемлемы.

Помимо этого, участники акции исполнили песню «На чьей ты стороне, мой народ?».

Ракетные обстрелы сектора Газа со стороны Израиля продолжаются с 10 мая. Поводом для эскалации конфликта стало выселение палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме и вторжение израильской полиции в мечеть Аль-Акса.