Шведская эко-активистка и кумир миллионов молодых людей Грета Тунберг «злоупотребляет» своей славой, чтобы распространить ненависть к Израилю, пишет в статье для Focus Хьюго Мюллер-Вогг.

В своей колонке под названием «Уродливая сторона Греты: она злоупотребляет своей известностью, чтобы разжечь ненависть к Израилю», Мюллер-Вогг говорит о «другой Тунберг», которая не имеет ничего общего с экологией и проблемами изменения климата. «Другая Грета», по его словам, поддерживает движение ХАМАС и распространяет антиизраильские сообщения в Twitter. Например, твит канадского писателя и социолога Наоми Кляйн, которая обвиняет Израиль в «одном военном преступлении за другим» и призывает поддержать палестинское движение Сопротивления.

Автор пишет, что в первые дни начала ударов Израиля по сектору Газа на страницах профиля Тунберг Fridays for Future (FFF), посвященного проблемам экологии, было опубликовано несколько сообщений, в которых Израиль обвиняется в эскалации конфликта и в «этнической чистке».

«Грета Тунберг – кумир миллионов молодых людей по всему миру, и она поддерживает стремление палестинцев уничтожить Израиль и его население», – считает Мюллер-Вогг.

По его словам, «все, кто переживает за Тунберг, должны знать, что в то же время они поддерживают усилия палестинцев по уничтожению Израиля и его народа». В частности, он предостерегает немцев всех возрастов от «политических заявлений и злоупотреблений под лозунгом защиты экологии», если они направлены «против евреев».

Это далеко не первый случай проявления необъективности и открытой произраильской пропаганды в немецких медиа. На днях стало известно, что крупная телерадиокомпания Deutsche Welle разослала всем сотрудникам циркуляр, согласно которому они не имеют права критиковать Израиль в эфире и использовать такие термины, как «колониализм» и «апартеид» в отношении его политики.

В DW это объяснили «особой ответственностью Германии перед еврейским государством» из-за Холокоста, устроенного нацистами. Медиахолдинг также принес извинения зрителям за интервью, в котором гость назвал Германию «причастной к продолжающимся убийствам палестинцев в Газе Израилем».