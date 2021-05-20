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В Азербайджане завершаются масштабные военные учения
Подходят к концу плановые командно-штабные учения в Нахчыванском гарнизоне. Азербайджанская армия с 17 по 20 мая задействовала в маневрах ракетные, артиллерийские и танковые подразделения, а также авиацию и беспилотники. Еще одни учения с привлечением 15 тысяч военнослужащих начались в Азербайджане 16 мая. Мероприятия проводятся на фоне очередного обострения на границе с Арменией. #Азербайджан #учения #армияазербайджана
В Азербайджане завершаются масштабные военные учения / Others
20 мая 2021 г.
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