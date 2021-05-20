В Азербайджане завершаются масштабные военные учения

Подходят к концу плановые командно-штабные учения в Нахчыванском гарнизоне. Азербайджанская армия с 17 по 20 мая задействовала в маневрах ракетные, артиллерийские и танковые подразделения, а также авиацию и беспилотники. Еще одни учения с привлечением 15 тысяч военнослужащих начались в Азербайджане 16 мая. Мероприятия проводятся на фоне очередного обострения на границе с Арменией. #Азербайджан #учения #армияазербайджана