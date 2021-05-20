Семья помощника президента России и бывшего министра транспорта Игоря Левитина владеет состоянием стоимостью не менее $300 миллионов, следует из расследования «Важных историй».

Как утверждают авторы, список активов, принадлежащих близким чиновника, достаточно разнообразен: начиная с транспортных компаний и коттеджных поселков до популярных кафе и ТЦ в Москве и вилл в Черногории.

Расследование основано на отчетности ключевой компании брата бывшего главы Минтранса Леонида Левитина – кипрской Quortia Limited. Последний доступный баланс этой фирмы приходится на конец 2017 года, в то время ее чистые активы составляли $295 миллионов.

При этом в данную сумму не входит стоимость нескольких московских квартир, загородной недвижимости и тех бизнес-активов, которые контролировались Левитиными без участия Quortia Limited.

Леониду Левитину вместе с бывшим финдиректором и совладельцем «Южкузбассугля» Юрием Кушнеровым принадлежит земельный участок на черногорском побережье общей площадью около трех гектаров. В конце 2020 года власти Черногории одобрили возведение на этом месте пятизвездочного отеля. Предполагается, что, помимо пятиэтажной гостиницы, здесь появятся ландшафтный парк и 16 вилл с видом на море.

Через кипрскую компанию Quortia Limited и чешскую Tratado Invest Леониду и его жене Неле также принадлежат три квартиры, нежилое помещение и несколько парковочных мест в Чехии.

До 2015 года супружеская пара числилась в списке владельцев чешской компании OLS Group, учрежденной в 1999-м. Ей принадлежат еще несколько помещений в восточноевропейской стране, официально признанной Россией недружественной. Среди изначальных учредителей этой компании значилась также жена Игоря Левитина Наталия. В 2004 году, спустя месяц после назначения мужа министром, женщина передала свою долю в компании Неле Левитиной.

Кроме того, семья Левитина занимается строительством жилого комплекса «Александровский», который фактически является новым микрорайоном Пушкина (пригород Санкт-Петербурга). Чистые активы холдинговой компании «Пушкин», которая владеет его застройщиком, – почти ₽5 миллиардов.

Леониду и Неле Левитиной через кипрскую Quortia Limited по крайней мере до 2019 года принадлежало 64% «Пушкина». Затем эта доля перешла закрытому паевому инвестиционному фонду.

В 2018 году Левитины через ту же Quortia Limited приобрели около 10% в нескольких крупных сетях общественного питания, в том числе в «Шоколаднице», «Кофе Хаузе», и компании Arena Foods Catering, которая получила контракты на работу на стадионах по всей России в рамках Чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также партнерские точки KFC.

В тот же год стало известно о том, что брат помощника президента благодаря программе «Гражданство Мальты за инвестиции» стал обладателем паспорта островной республики.

Сам Игорь Левитин больше 16 лет трудится на госслужбе. Будучи министром с 2004 по 2012 год, он неоднократно был признан одним из самых состоятельных членов правительства.

В 2020 году, согласно декларации, Левитин заработал ₽43 миллиона – больше, чем любой другой сотрудник президентской администрации.