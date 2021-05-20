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Узбекистан впервые принимает участие в Венецианской архитектурной биеннале
Республика представляет на фестивале, который будет работать полгода, национальный павильон «Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь»
Узбекистан впервые принимает участие в Венецианской архитектурной биеннале
Фото: / Others
20 мая 2021 г.

17-ая Международная архитектурная биеннале пройдет в Венеции с 22 мая по 21 ноября 2021 года. За полгода Узбекистан, который станет первым участником из центральноазиатского региона, сможет привлечь внимание зарубежных ценителей искусства и архитектуры к национальному творчеству.

20 мая состоялась предварительная церемония открытия национального павильона Узбекистана, в которой приняли участие заместитель премьер-министра, председатель организационного комитета национального павильона страны Азиз Абдухакимов, заместитель председателя совета фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева, министр строительства Батыр Закиров, посол Узбекистана в Италии Отабек Акбаров. Павильон размещен в основных локациях биеннале – на перекрестке улиц Arsenal и Giardini, рядом с павильоном Италии.

Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана привлек к проекту высшую техническую школу Цюриха (Швейцария). Профессора этой школы Эммануэль Крист и Кристоф Гантенбейн будут курировать выставку.

Проект «Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь» исследует культурное и архитектурное значение махалли для Узбекистана и призван ответить на основной вопрос международной выставки в Венеции «Как мы будем жить вместе?».

Отправной точкой для создания проекта Национального павильона Узбекистана стало исследование и документирование этого культурного наследия под руководством Эмануэля Криста и Кристофа Гантенбейна вместе с младшим куратором и руководителем исследований Викторией Истон. Тесно сотрудничала с местными консультантами, студентами и участниками лаборатории Центра современного искусства и команда ETH Zurich. Эксперты взяли интервью у жителей махаллей и создали фэнзин «фанатский журнал», который будет доступен всем посетителям павильона Узбекистана на биеннале в Венеции.

Этот журнал описывает в 40 основных словах нематериальное культурное богатство, которое до сих пор присутствует в сегодняшних махаллях. Фэнзин позволяет путешествовать в невидимую коллективную махаллю, которая является совокупностью всех махаллей Узбекистана.

«Махалля – это социальное, культурное и городское явление. Это не обязательно ответ на вопрос, заданный Хашимом Саркисом, но это может быть очень богатый и интересный намек и указание на то, где глобальное современное общество может найти видение, информацию, вдохновение», – подчеркивал куратор выставки Эмануэль Крист.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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