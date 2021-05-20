Темпы вакцинации от коронавируса в Москве в последние месяцы не просто не выросли – они значительно снизились. Если ситуация не изменится, то на формирование коллективного иммунитета уйдет несколько лет, пишет «Медуза».

Согласно отчету Сергея Собянина о вакцинации от 14 мая, прививку в столице сделали 1,3 млн человек, то есть 10% населения столицы. Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в период майских праздников спрос на вакцинацию немного снизился, так как «многие жители уезжали из города в это время». По информации ведомства, с начала марта в среднем в сутки вакцинируется 8000−10 000 москвичей.

В марте вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% населения России, необходимый для полного снятия всех ограничений, сформируется не раньше августа. Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, поставил задачу сформировать коллективный иммунитет с помощью вакцинации к осени.

Для того чтобы привить 60% населения к осени, численность вакцинируемых должна вырасти до 60 000 человек в сутки и больше, отметила «Медуза». Источник, близкий к Минздраву, назвал другие цифры: ежедневно в Москве прививается 2500−3500 человек, хотя еще в январе-феврале вакцину ставили около 11 500−12 500 человек в день.

Близкий к правительству собеседник спрогнозировал, что в июне Собянин назовет общую цифру вакцинированных в 1,5 млн человек – это около 6000−7000 привитых в сутки. По нынешним официальным данным властей Москвы, хотя бы одну дозу вакцины в городе получили около 10% жителей.

Таким образом, чтобы привить еще 50% москвичей при темпах вакцинации 8000 человек в сутки, понадобится два года, при темпах в 2500-3500 в день – от пяти до семи лет.

У низких темпов вакцинации среди москвичей есть несколько причин. Часть горожан слишком доверяют властям и телевизионной пропаганде, поэтому помнят новости о том, что в России коронавирус побежден, считает источник, близкий к производителю одной из вакцин. «Им так долго говорили о том, что Россия победила коронавирус, что они в это поверили и не видят смысла в прививке», – сказал он.

Источник «Медузы» в столичном руководстве считает, что в январе к прививке был интерес, так как это было в новинку, а нынешние темпы вакцинации – «это и есть норма». Сказалась также задержка Минздрава с рекламой прививок из-за страха, что доз вакцины на всех не хватит. «А теперь время упущено и недоверие у людей укрепилось», – добавил собеседник издания, близкий к производителю одной из вакцин.

Еще одна возможная причина падения темпов вакцинации – запрет на прививку для иностранцев. Еще зимой Москва стала центром «прививочного туризма», так как частные клиники пользовались спросом у тех, кто приезжает в столицу. Но после того как в Кремле назвали вакцинацию «национальным приоритетом», в частные клиники Москвы поступило распоряжение городского департамента здравоохранения о запрете прививок для иностранцев. Теперь при вакцинации запрашивают документы о гражданстве и московскую прописку.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России в середине января. В начале апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом Владимиром Путиным пообещал, что до начала июня можно будет провакцинировать от коронавируса «фактически всех желающих россиян».