В 2020 году мошенники похитили у женщины 400 млн рублей, что стало рекордом по объему украденных средств. Сначала они вели с ней телефонную беседу от имени работников банка, клиентом которого она является, а затем – сотрудников ФСБ. О рекордном хищении рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский, его слова передает РБК.

По словам Велигодского, мошенники под видом сотрудников службы безопасности банка позвонили женщине и заявили, что «будут спасать деньги». После этого женщина сняла 14 миллионов рублей со счета, передала деньги и сказала, что в другом банке у нее хранятся еще 380 миллионов рублей.

После этого мошенники заявили, что с такими «серьезными» деньгами иметь дело не будут и предупредили женщину, что ей «позвонит ФСБ».

«Ей позвонили из «ФСБ» и дальше ее начали разматывать. И вот она в течение месяца снимала эти деньги и отправляла их «спасателям»», – рассказал Велигодский.

По данным аналитиков, всего в 2020 году мошенники украли у банковских клиентов на 70% больше, чем в предыдущем, а число случаев мошенничества выросло на 60%. Самым популярным каналом, где мошенники находили своих жертв, стали объявления о продаже товаров и услуг на специальных сайтах и в соцсетях, а также поддельные интернет-магазины. Звонки от имени банка заняли второе место по распространенности – они использовались в 13% от всех случаев мошенничества – и первое по объему хищений – 30%.

По данным группы «Тинькофф» звонки «из банка» использовались в 13% случаев хищения средств у клиентов в 2020 году и заняли второе место по распространенности среди мошеннических схем. При этом таким образом было совершено 30% хищений – это первое место по объему среди всех способов.

Ранее депутаты Госдумы сообщили о подготовке законопроектов, которые позволят россиянам заранее отказываться от любых кредитов в банках. Предполагается, что таким образом можно будет защититься от оформления мошеннических кредитов, которые оформляются с помощью слитых в сеть персональных данных.