Уфимские эксперты резко раскритиковали намерение властей Башкортостана развивать экономическое сотрудничество с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Эксперты напомнили о нелегитимности донбасских образований и предупредили о репутационных рисках и возможных санкциях для республики со стороны международного сообщества, передает сайт «Idel.Реалии».

На оперативном совещании в правительстве РБ на прошлой неделе глава республики Радий Хабиров заявил, что Башкортостан окажет «некоторую помощь» самопровозглашенной ЛНР в сферах нефтехимии, а также сельского хозяйства. Заявление Хабирова прозвучало после состоявшегося визита башкортостанской делегации в контролируемые пророссийскими боевиками образования в Донбассе.

Уфимские эксперты оценили визит республиканской делегации отрицательно, напомнив о возможных санкциях со стороны международного сообщества, не признающих независимость территорий, на которых заправляют сепаратисты.

Политтехнолог, обозреватель популярного Youtube-канала «Открытая политика» Андрей Потылицын подчеркнул, что «бесспорным остается тот факт, что территория ЛНР/ДНР является территорией Украины», а Хабиров во время поездки «был там единственным российским региональным губернатором». «Теперь, вот, будем смотреть, насколько этот визит осложнит инвестиционную обстановку в республике, отношение к Башкортостану со стороны западных партнеров РФ и вообще цивилизованного мира. Хорошо: если самому Хабирову не нужны шенгенские визы, то мы-то, население республики здесь причем?» – задался вопросом Потылицын.

Политтехнолог заявил также, что «если трезво смотреть на вещи, то ни о какой «экономике» в ДНР/ЛНР речи идти не может», «как и всякие оккупированные территории, они живут за счет подачек, и, к тому же, там все еще идет война».

«Даже если предположить, что мы можем гарантировать эффективную нормативную защиту своих инвестиций на этих территориях, своих институтов сотрудничества, то и в этом случае репутационные и санкционные риски, которые неизбежно будут связаны с Башкортостаном, перевесят все выгоды. Любые договора, которые могут быть подписаны, через год-два могут стать нелегитимными, ничтожными. Так что вкладывать туда государственные деньги – это авантюра, – заявил «Idel.Реалии» известный уфимский экономист Всеволод Спивак.

Эксперт также отметил, что инвестирование в самопровозглашенные ЛНР/ДНР станет авантюрой и для частного бизнеса. «Я не думаю, что кто-то из башкирских бизнесменов, кто работает на открытом, международном рынке, кто имеет счета в зарубежных банках, зарубежную собственность, реально начнет работать в этих непризнанных республиках. Разве что туда пойдет бизнес, тесно связанный с государством», – предположил Спивак.

Касаясь персональных причин поездки Радия Хабирова, эксперт предположил, что она может быть связана с попыткой укрепить политические позиции на фоне оживившихся в последнее время слухов о череде близких губернаторских отставок.

В 2016 году Радио Свобода писало о том, что все бизнес-миссии из Башкортостана в оккупированный Крым закончились неудачей – количество заключенных контрактов исчислялось десятками вопреки радужным прогнозам. Башкортостанские предприниматели среди причин, препятствующих их бизнесу, называли отсутствие федерального бюджетного финансирования инфраструктурных проектов, сложившуюся на полуострове «неблагоприятную экономическую среду», а также наложенные на многие крымские предприятия западные санкции и собственную боязнь подпасть под эти санкции за свои связи с крымской экономикой. В 2017 году Башкортостан закрыл свое представительство в Крыму.