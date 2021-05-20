Факт, что в среде американских евреев растет недовольство нынешней политикой сионистского правительства, проиллюстрировали протестные акции прогрессивной организации «Еврейский голос за мир», которая выступила с критикой властей Израиля за попытки отобрать законное жилище у арабских семей в Восточном Иерусалиме и продолжение наступления на сектор Газа, которое вроде бы остановлено с ночи 21 мая. Инициативная группа была основана в 1996 году тремя студентами Калифорнийского университета в Беркли с целью поддержки мира между арабами и евреями. В 2002 году члены «Еврейского голоса за мир» решили расширить базу поддержки и каналы получения донорской помощи, чтобы повлиять на государственную политику США в отношении Ближнего Востока.

На сегодняшний день «Еврейский голос за мир» представляет собой национальную организацию, которая проводит четкую черту между ценностями еврейского сообщества и действиями правительства Биньямина Нетаньяху. «Израиль утверждает, что действует от имени еврейского народа, поэтому мы вынуждены сделать так, чтобы мир узнал: многие евреи выступают против его действий. Часто предпринимаются попытки заткнуть критиков Израиля, смешивающие законную критику с антисемитизмом. Но Израиль – это государство, а не личность», – говорится на сайте организации. В Twitter «Еврейский голос за мир» проводит активную кампанию за освобождение квартала Шейх-Джаррах в Иерусалиме от оккупации: «Вы хотите, чтобы ваши дети выросли, защищая угнетателей? Евреи всего мира должны задуматься над этим вопросом».

Кризис идентичности

Однако акции «Еврейского голоса за мир» – всего лишь один эпизод в более широкой тенденции, наблюдающейся за Атлантикой. Американские издания пишут, что последствия израильского наступления в Газе обнажили серьезный кризис идентичности среди еврейской молодежи в США.

Эти представители диаспоры рассматривают натиск сионистского правительства на сектор Газа в абсолютно другом контексте, нежели их родители, бабушки и дедушки. Издание констатирует, что пропалестинская позиция стала более распространенной, особенно после потрясших США в прошлом году протестов в защиту темнокожего населения, которые изменили отношение многих американцев к проблемам расовой и социальной справедливости. Отдельный фактор – то, что правительство Биньямина Нетаньяху не получает одобрения в Белом доме.

Как отмечает издание The New York Times, молодые еврейские активисты либерального толка нашли общий язык с приобретшим уже наднациональный характер движением Black Lives Matter (BLM), которое в эти дни открыто выступило за освобождение Палестины от сионистской оккупации. Реагируя на события вокруг притеснения арабов Израилем, сторонники BLM нередко сравнивают сионистское правительство с нацистской Германией.

Вес и популярность BLM в США не могут не оказывать влияние и на юных американских евреев, так что The New York Times констатирует, что многие из них теперь с осторожностью относятся к стране, которая для их родителей является одним из святейших мест в мире. Так кризис идентичности приводит к постепенному разрыву между поколениями.

Бунт внутри ортодоксов

Впрочем, рост поддержки Палестины в нынешних условиях не ограничивается еврейской диаспорой. Непонимание того, куда ведет политика сионистского правительства, давно проникло в наиболее консервативную по своим убеждениям среду – к ортодоксальным евреям.

Кровопролитие в Газе подверглось осуждению иудейского религиозного движения «Нетурей карта», которое выступает против израильской государственности и декларирует невозможность территориального суверенитета израильтян до прихода еврейского Мессии. В направленном в этом месяце послании президенту Палестины Махмуду Аббасу лидер движения раввин Меир Хирш заявил, что израильским военным преступникам пришло время предстать перед Международным уголовным судом в Гааге за нарушение прав палестинского народа.

Отдельно раввин подчеркнул, что «сионисты не являются частью еврейского народа, а название Израиль – ужасная подделка» и что «суверенитет должен вернуться к палестинскому режиму и всей Палестине со столицей в Аль-Кудсе». Хирш выразил соболезнования всем жителям сектора Газа, которые потеряли своих родственников и близких в результате израильской наступательной операции.

Проблема отношения обычных евреев к сионизму – это то, по чему в первую очередь наносят удар такие израильские действия, как те, которые потрясли Газу в этом месяце. Чем чаще происходят вспышки агрессии со стороны правого правительства Нетаньяху, тем, возможно, больше евреев как внутри Израиля, так и за границей чувствуют тотальный разрыв с сионизмом. Как ни парадоксально, но, аннексируя новые арабские территории и выселяя палестинцев из их давних жилищ в Иерусалиме, сионистский режим утрачивает самого себя.