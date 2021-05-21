При Комиссии по правам человека Великого национального собрания Турции (парламент) сформирована подгруппа по расследованию нарушений прав человека в Палестине, сообщает TRT Haber.

Комиссия на собрании, посвященном политике израильского апартеида в отношении коренного палестинского населения, большинством голосов одобрила предложение по формированию комитета по изучению нарушений прав человека и военных преступлений в ходе ближневосточного конфликта. Ее состав будет определен на этой неделе.

Основная цель подгруппы – раскрытие преступлений Израиля против палестинцев. Документы с показаниями очевидцев и жертв будут представлены вниманию мировой общественности и международных организаций в ближайшее время.

Из-за действий израильской армии в мае 2021 года более 120 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома. Полностью разрушены 1 800 зданий, еще около 16 800 единиц жилья были частично повреждены. Пять крупных жилых башен в центре Газы были также уничтожены в ходе бомбардировок. На восстановление жилищной инфраструктуры потребуется не менее $350 миллионов, заявил министр общественных работ и жилищного строительства Палестины Наджи Сархан.

21 мая в 2 часа ночи по местному времени в секторе Газа вступила в силу договоренность об объявлении режима прекращения огня, достигнутая накануне вечером между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

По словам представителя ХАМАС Сами Абу Зухри, соглашение о перемирии было заключено при посредничестве Египта.

«Израиль не смог достичь ни одной из целей своей агрессии и отказался от борьбы с палестинскими группами Сопротивления», – сказал Абу Зухри.

За 11 дней конфликта погибло 243 палестинца, в том числе 66 детей и 39 женщин, ранено 1910. С израильской стороны погибли 12 человек, в том числе двое детей, ранены 50.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на заседании Генассамблеи ООН по Палестине, заявил, что действия армии Израиля в отношении мирного населения должны квалифицироваться в качестве военного преступления.

«Агрессивные действия Израиля представляют собой военное преступление. Мы должны назвать виновника преступления. Сегодня только Израиль несет ответственность за то, что произошло в Иерусалиме, на Западном берегу и в Газе. Повторение подобных трагедий невозможно предотвратить до тех пор, пока Израиль не будет привлечен к ответственности за свои преступления и с его чувством безнаказанности не будет покончено», – сказал турецкий министр.

Чавушоглу констатировал, что «израильская блокада Газы превратила эти земли в крупнейшую в мире тюрьму под открытым небом». При этом он отметил, что более 2 миллионов человек в анклаве живут на территории всего в 365 квадратных километров.

Он призвал международное сообщество принять эффективные меры правового и нравственного характера, чтобы остановить атаки Израиля на палестинцев. «Законное стремление палестинского народа к свободе и достоинству больше не может подавляться. Международному сообществу пора найти эффективные правовые и моральные средства, чтобы остановить нападения Израиля на палестинцев», – сказал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии добавил, что необходимо сосредоточить усилия не только на содействии прекращению огня, но и на мобилизации «международных усилий по прекращению израильской оккупации и блокады палестинских территорий».

Он также подверг критике попытки замалчивания преступлений, совершаемых армией Израиля против гражданского населения Палестины. «Те, кто критикует агрессию израильского правительства, тотчас обвиняются в антисемитизме, их пытаются заставить замолчать. Однако мы считаем, что антисемитизм является преступлением против человечности, так же как исламофобия и враждебность против христианства», – заявил Мевлют Чавушоглу.

«Виновные в этой трагедии хотят, чтобы мы стали невосприимчивыми к этим возмутительным преступлениям, угнетению палестинского народа и нарушениям его основных прав и свобод, – добавил он. – Однако мы не будем молчать перед лицом невыразимых зверств и жестокости, потому что мы знаем, что молчание перед лицом несправедливости равносильно соучастию в совершенных преступлениях. Тот, кто хранит молчание перед лицом несправедливости – немой дьявол».