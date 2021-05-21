Израиль оправдал убийство детей религией

Официальный аккаунт государства Израиль в Твиттер во время бомбежек Газы адресовал палестинцам и остальному мусульманскому миру религиозное послание с цитатами из Корана. Контекст аятов напоминает «захватчикам», что они будут уничтожены по воле Божьей. Действия Израиля в госпропаганде отчетливее принимают формы религиозного террора против палестинцев. #сектор газа #палестина #израиль