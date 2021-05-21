ПОЛИТИКА
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Израиль оправдал убийство детей религией
Официальный аккаунт государства Израиль в Твиттер во время бомбежек Газы адресовал палестинцам и остальному мусульманскому миру религиозное послание с цитатами из Корана. Контекст аятов напоминает «захватчикам», что они будут уничтожены по воле Божьей. Действия Израиля в госпропаганде отчетливее принимают формы религиозного террора против палестинцев. #сектор газа #палестина #израиль
Израиль оправдал убийство детей религией / Others
21 мая 2021 г.
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