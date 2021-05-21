ТУРЦИЯ
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Турция - в мировых лидерах по количеству безопасных и высококлассных пляжей
Более полутысячи турецких пляжей получили Голубой флаг  – статус, подтверждающий высокие стандарты качества и безопасность купания
Турция - в мировых лидерах по количеству безопасных и высококлассных пляжей
Пляж Капуташ / Фото: АА / AA
21 мая 2021 г.

Турция заняла третье место в мире по числу пляжей, награжденных Голубым флагом, уступив лишь Испании и Греции. Как передает TRT Haber, количество таких мест купания и отдыха в стране в этом году достигло 519.

Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум сообщил в Twitter, что сохранению чистоты воды и поддержанию высоких стандартов на пляжах Мраморного, Эгейского, Средиземного и Черного морей способствовали инвестиции в технологии защиты окружающей среды.

Курум также сообщил, что в рамках проекта «Синева – Ноль отходов» было собрано 85 тонн морского мусора, а созданная система контроля за отходами позволяет следить за кораблями 24/7.

По словам министра, 364 прибрежных комплекса моментально реагируют на аварии, способные привести к загрязнению морей.

«Мы сегодня еще раз испытали гордость и удовлетворение результатами нашей деятельности. Наша страна в 2021 году заняла третье место в мире по количеству Голубых флагов – 519. Наша цель к 2023 году – занять первое место», – сказал Курум.

Голубой флаг – это международная награда, ежегодно присуждаемая пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Впервые этот знак безопасности был присвоен в 1985 году одному из пляжей во Франции.

Ранее британская газета The Daily Star по результатам голосования TripAdviser назвала популярный турецкий пляж Клеопатры в Аланье одним из лучших в Европе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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