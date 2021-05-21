Сотрудников московского метро увольняют за поддержку Навального

В Московском метрополитене массово увольняют сотрудников, поддерживающих оппозиционера Алексея Навального. Без работы остались больше 40 человек. Они лишились мест после того, как в апреле 2021 была похищена и в открытом доступе опубликована база данных сторонников оппозиционера Алексея Навального. #Навальный #метрополитен #увольнения