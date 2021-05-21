ПОЛИТИКА
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НАТО рекламирует турецкий БТР в соцсетях
В штаб-квартире Оперативного командования многонациональными силами НАТО выразили восторг от турецкого бронетранспортера Vuran. Представители Альянса в публикации в соцсетях отметили, что боевая машина «незаменима» для их миссий в силу своих уникальных технических особенностей. Выпускаемый фирмой BMC Otomotiv БТР вмещает экипаж из 9 человек, обладает высокой маневренностью, может похвастаться защитой от крупнокалиберных патронов, мин и самодельной взрывчатки.
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21 мая 2021 г.
Истории
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