НАТО рекламирует турецкий БТР в соцсетях

В штаб-квартире Оперативного командования многонациональными силами НАТО выразили восторг от турецкого бронетранспортера Vuran. Представители Альянса в публикации в соцсетях отметили, что боевая машина «незаменима» для их миссий в силу своих уникальных технических особенностей. Выпускаемый фирмой BMC Otomotiv БТР вмещает экипаж из 9 человек, обладает высокой маневренностью, может похвастаться защитой от крупнокалиберных патронов, мин и самодельной взрывчатки.