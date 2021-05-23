ПОЛИТИКА
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Узбекистан начал испытания отечественного БТР
Легкий бронетранспортер TARLON, спроектированный специалистами узбекского оборонно-промышленного комплекса, проходит тестирование. БТР продемонстрировал высокий результат при баллистических испытаниях на прочность и устойчивость в горной и на пересеченной местности. В будущем его планируют принять на вооружение армии. #Узбекистан #TARLON #бронетранспортер
Узбекистан начал испытания отечественного БТР / Others
23 мая 2021 г.
Истории
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