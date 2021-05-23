Узбекистан начал испытания отечественного БТР

Легкий бронетранспортер TARLON, спроектированный специалистами узбекского оборонно-промышленного комплекса, проходит тестирование. БТР продемонстрировал высокий результат при баллистических испытаниях на прочность и устойчивость в горной и на пересеченной местности. В будущем его планируют принять на вооружение армии. #Узбекистан #TARLON #бронетранспортер