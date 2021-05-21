ПОЛИТИКА
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Просто поставьте евреев на место палестинцев - Майкл Брукс
Мнение известного американского политического обозревателя и телеведущего Майкла Брукса о положении Палестины и несправедливости, которую чинит Израиль в отношении арабского населения, стало вновь актуально с началом эскалации многолетнего конфликта. Брукс умер в июле 2020 в возрасте 36 лет. #МайклБрукс #Палестина #Израиль
Американский политобозреватель: Просто поставьте евреев на место палестинцев / Others
21 мая 2021 г.
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