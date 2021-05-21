На еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вольно и недипломатично высказалась в адрес Турции. Дипломат, которая не раз попадала впросак из-за субъективных официальных заявлений, постов в соцсетях и поведения на публичных мероприятиях, заявила, что «демонстративная обеспокоенность турецкой власти положением нацменьшинств в Крыму» якобы «носит конъюнктурный характер».

«Нынешняя демонстративная озабоченность Турции положением крымских татар в Крыму, при том, что до 2014 года власть этой страны упорно игнорировала многочисленные претензии международных организаций к Украине в отношении реализации этнокультурных прав этого народа, лишь подтверждает конъюнктурную природу таких озабоченностей», – сказала она.

Также Захарова заявила, что роль турецкого государства в качестве защитника прав этнических меньшинств вроде как «очень сомнительна». «Считаем, что Турция должна сама решать собственные вопросы, исходя из своих обязательств. Но если такая риторика будет продолжаться, нам тоже придется обращать внимание на подобные проблемы в Турции, – продолжила она. – Нам бы не хотелось этого делать, поэтому надеюсь, что МИД Турции нас сегодня услышит».

Россияне давно знают, что Захарова позволяет себе лишнего, но по некоей причине все еще остается на своей должности. Самые обсуждаемые ее недипломатические ляпы – вызов неудобного и официально не упоминаемого по имени оппозиционера Алексея Навального на дебаты с последующим «сливом» и странные сравнения в адрес высшего руководства других стран. Так, в сентябре 2020 года Россия едва не поссорилась с Сербией из-за поста Захаровой в Facebook, когда она сравнила позу президента Вучича, который сидел на стуле лицом к Трампу, с допросом героини Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт». Александр Вучич назвал данную Захаровой оценку своей встречи с Дональдом Трампом примитивной, а позже рассказал, что за скандального дипломата перед ним лично извинялись президент России Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров.

Владимир Путин и Сергей Лавров неоднократно комментировали позицию Турции в отношении полуострова и крымских татар и всякий раз признавали: у Анкары есть право на свою точку зрения. «Что касается позиции Турции по непризнанию Крыма российским – ну, что ж, у нас далеко не все совпадает. Так же как и, скажем, по ситуации в Закавказье», – отмечал российский лидер в октябре 2020 года практически накануне договоренностей с Турцией о создании совместного координационного центра в Карабахе.

Интересы Турции и исторические отношения с близкими народами на постсоветском пространстве некоторые российские проправительственные эксперты трактуют в созвучном Захаровой ключе, при этом действия самой Москвы все последние годы на контуре средиземноморских границ Турции остаются фигурой умолчания. Реакцию ряда деятелей из РФ можно объяснить не только тоской по имперским амбициям и популярным ура-патриотизмом, но и существованием идеологических вакуумов. Турция же четко позиционирует себя защитницей мусульманского мира, и это имеет конкретную и легитимную правовую основу – Анкара взаимодействует со всеми в различных интеграционных объединениях.