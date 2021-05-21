12 мая 2021 года патриарх Кирилл утвердил дорожную карту по созданию магистерского профиля «исламоведение» в Казанской духовной семинарии, сообщает «Религия сегодня». Впервые в новейшей истории России в стенах православного учебного заведения будет вестись подготовка священнослужителей, имеющих исламоведческое образование.

Инициатор проекта – скончавшийся от коронавируса митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков). После его смерти проектом занялся сменивший его новый глава православной общины Татарстана митрополит Кирилл (Наконечный).

Издание отмечает, что открытие магистратуры по исламоведению в Казанской семинарии потребует укрепления преподавательского состава. Для этой цели принято решение задействовать профессора Московского государственного лингвистического университета Романа Силантьева – известного своими скандальными публикациями и имеющего репутацию исламофоба.

На данный момент на кафедре работают три преподавателя: заведующий – иеромонах Корнилий Зайцев, иеромонах Роман Модин и иерей Иоанн Васильев. Последний – единственный профессиональный арабист, выпускник Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова. Правда, недавно, отмечает «Религия сегодня», он участвовал в конфессиональном диспуте с первым зампредом ДУМ РФ Дамиром Мухетдиновым, где продемонстрировал знание арабского языка, но высказал ряд неоднозначных тезисов. С одной стороны, он указал на филологическую неподражаемость Корана, с другой – сказал, что, по его мнению, якобы в Коране есть основания, которые террористы трактуют в свою пользу, а в Новом Завете их вроде как нет. А Крестовые походы, по его утверждению, базировались не на религиозной доктрине, а просто ставили целью освобождение Гроба Господня.

О том, что в Московской Патриархии понимают важность и необходимость подготовки кадров православного духовенства, хорошо разбирающегося в исламе и со знанием арабского языка, прямым текстом говорил в своем недавнем интервью казанской интернет-газете «Бизнес Онлайн» председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. Причем появление магистратуры по исламоведению в Казанской семинарии рассматривается иерархами РПЦ как путь к восстановлению Казанской духовной академии, где в дореволюционный период как раз и был сильный исламоведческий профиль, отмечает «Религия сегодня» в своем телеграм-канале.