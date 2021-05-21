Мария Захарова обвинила Анкару в конъюнктурном отношении к крымским татарам

Анкара не интересовалась положением крымских татар до аннексии Крыма Россией. Об этом во время пресс-конференции заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также считает, что Турция должна «решать собственные вопросы, имеющие этническую, языковую и религиозную окраску». #Турция #крымскиетатары #Захарова