21 мая 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Мария Захарова обвинила Анкару в конъюнктурном отношении к крымским татарам
Анкара не интересовалась положением крымских татар до аннексии Крыма Россией. Об этом во время пресс-конференции заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также считает, что Турция должна «решать собственные вопросы, имеющие этническую, языковую и религиозную окраску». #Турция #крымскиетатары #Захарова
Мария Захарова обвинила Анкару в конъюнктурном отношении к крымским татарам / Others
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