Сербия и Россия начали совместные военные учения на полигоне недалеко от Белграда в то время, когда силы НАТО проводят в соседних балканских странах крупнейшие за последние 25 лет маневры Defender Europe-21, в которых принимают участие 12 государств. По всей видимости, это отражает решимость Москвы сохранять влияние в регионе Европы, раздираемом войнами с 1990-х, указывает сайт Military.com.

Военные ведомства Сербии и России начали тактические учения антитеррористической направленности 20 мая – они продлятся недолго, до 25 мая. В них принимают участие подразделения спецназа двух стран. «К учению от российской стороны привлекается до 200 военнослужащих и 11 единиц техники соединения специального назначения Западного военного округа», – сказано в сообщении Минобороны России. В ходе маневров военные отрабатывают десантирование на парашютных системах «Арбалет» с последующим выдвижением к объекту «незаконного вооруженного формирования, блокированием и уничтожением».

Стартовавшие 4 мая в албанском порту Дуррес в присутствии высшего руководства страны и нескольких американских генералов учения Defender Europe-21 на Балканах также включают в свою географию Черногорию, Северную Македонию, Косово, Албанию, Хорватию, а также Боснию и Герцеговину (БиГ). В ходе учений, которые продлятся до начала июня, отрабатываются как оборонительные, так и наступательные операции.

В минувшую субботу на военную базу Земуник под городом Задар в Хорватии с территории Словении впервые был доставлен ЗРК ПВО Patriot. Он будет задействован в учениях Immediate Response-21 – одном из этапов Defender Europe-21. После этого на полигон под городом Слунь прибыли артиллеристы Национальной гвардии Флориды. В заявлении Минобороны Хорватии отмечается, что целью учений станет «обеспечение воздушной и ракетной защиты морских портов и сил союзников в рамках маневров Immediate Response-21». В это же время в Боснии и Герцеговине стартовали совместные учения с США, которые пройдут на полигонах Маняча и Гламоч, отмечает «Коммерсант».

«Учения, которые включают средства противовоздушной и противоракетной обороны, демонстрируют нашу способность выступать в качестве стратегического партнера в области безопасности на западных Балканах и в регионах Черного моря, сохраняя при этом наши возможности в Северной Европе, на Кавказе, в Украине и Африке», – цитирует Military.com заявление американских военных.

Сербия, которая является участником информационной программы НАТО «Партнерство ради мира» и формально стремится к членству в Европейском союзе, налаживает тесные военные, экономические и политические связи как с Россией, так и с Китаем. Сербия остается единственным союзником России в регионе, раздираемом кровавыми гражданскими войнами с 1990-х. Большинство соседей Сербии входят в НАТО, и Москва открыто выступила против их членства в военном альянсе, утверждая, что восточноевропейский регион является ее традиционной сферой влияния.