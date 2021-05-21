В Госдуму внесли законопроект, обязывающий крупные зарубежные IT-компании, работающие с российской аудиторией, открывать полноценные представительства в стране. Документы опубликованы в базе нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта выступают депутаты Хинштейн, Боярский, Кудрявцев и Горелкин, а также сенатор Пушков. Они считают, что законопроект «упорядочит работу иностранных сервисов в России» и обеспечит «защиту российских пользователей от возможного деструктивного воздействия».

Согласно проекту инициативы, все иностранные IT-компании с суточной российской аудиторией от 500 тысяч человек должны будут создавать в России полноценные представительства, которые смогут нести ответственность за нарушения законодательства и взаимодействовать с госструктурами. В частности, филиалам компаний придется зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с госорганами.

Такие же обязанности будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации.

Иностранные IT-компании предоставляют услуги россиянам, в том числе платные, и обрабатывают их данные, но при этом они не исполняют или исполняют не в полном объеме требования российского законодательства, отмечается в пояснительной записке. «Компании Facebook, Inc. и Twitter, Inc., несмотря на упомянутый ранее объем российских пользователей, не имеют на территории России официальных представительств. Действующие в России ООО «Гугл» и ООО «Эпл Рус» не являются официальными представительствами материнских компаний», – говорится в документе.

Ранее один из авторов законопроекта, депутат Антон Горелкин, писал, что под действие этого законопроекта попадут Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, Steam и WorldOfTanks.