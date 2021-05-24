Не для всех пандемия коронавируса стала кризисом: как минимум девять человек стали долларовыми миллиардерами из-за феноменального роста выручки фармацевтических компаний, производящих вакцины от COVID-19, сообщает Oxfam со ссылкой на данные альянса правозащитных и медицинских организаций People Vaccineʼs Alliance.

Самыми «везучими» оказались генеральные директора американской компании Moderna Стефан Бансель, состояние которого увеличилось до $4,3 млрд, и немецкой BioNTech Угур Шахин ($4 млрд).

В Moderna разбогател не только Бансель. В списке новых миллиардеров теперь значатся еще четыре сотрудника компании: иммунолог Тимоти Спрингер ($2,2 млрд), председатель совета директоров Нубар Афеян ($1,9 млрд), руководитель компании, производящей упаковку для вакцины Хуан Лопес-Бельмонте ($1,8 млрд) и ученый Роберт Лэнджер ($1,6 млрд).

Значительные дивиденды своим создателям принесла и вакцина Convidicea, разработанная китайской компанией CanSino Biologics. Состояние трех соучредителей компании составляет от $1 млрд до $1,3 млрд.

В Oxfam отметили, что суммарного состояния девяти миллиардеров – $19,3 млрд – с учетом стоимости одной дозы вакцины хватит на то, чтобы вакцинировать 780 млн человек в 51 стране, уровень дохода в которых ООН определяет как «низкий».

Отчет People's Vaccine Alliance был опубликован за день до Глобального саммита здравоохранения, прошедшего 21 мая в Италии. На нем мировые лидеры обсудили в том числе вопрос отказа от интеллектуальной собственности на вакцины от COVID.

В поддержку временной приостановки действия патентов на вакцины выступила администрация президента США Джо Байдена. Противники идеи, в числе которых Германия и Великобритания, считают, что отмена патентов не приведет к значительному увеличению предложения препарата из-за ограниченных производственных мощностей и недостаточного количества компонентов.