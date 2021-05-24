Армения намеренно скрывает оказание ей помощи Азербайджаном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе дискуссий в видеоформате на тему «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества» .

В частности, он напомнил, что в настоящее время гражданам Армении предоставлено право использования 21 километра магистральной дороги, соединяющей города страны через территории Азербайджана, освобожденные от оккупации.

«Это еще один показатель доброй воли. Мы разрешили российской компании «Газпром» транспортировать природный газ в Армению через территорию Азербайджана, потому что на российской стороне велись ремонтные работы. Более месяца армянские потребители получали газ из Азербайджана. Информировало ли правительство Армении свой народ об этом? Нет», – цитирует Алиева Minval.

Глава государства отметил, что Ереван также не поблагодарил Баку за добровольно освобожденных 14 военнослужащих, задержанных относительно недавно.

«Они поблагодарили всех. Поблагодарили российских миротворцев. Поблагодарили администрацию США. Но нас, которые освободили тех самых лиц, не поблагодарили. Это говорит о том, что они не готовы к нормальному поведению. Они не готовы положить конец демонизации Азербайджана», – заявил Алиев.

Азербайджанский президент подчеркнул, что слово «азербайджанец» до сих пор является «самым страшным оскорблением в армянском политическом словаре».

«Когда они хотят оскорбить друг друга, то называют азербайджанцами. Это неприемлемо для лиц, желающих управлять страной», – подчеркнул он.

Несмотря на провокационное поведение, Баку предложил Еревану сотрудничество в транспортных вопросах, в частности, в открытии и налаживании работы Зангезурского коридора, который соединит Азербайджан с Нахичеванской Автономной Республикой.

«Одновременно Армения будет иметь железнодорожное сообщение с двумя своими близкими друзьями – Россией и Ираном. Такого железнодорожного сообщения не существует. Таким образом, мы предлагаем это, и могу вам сказать, что процесс идет. Процесс начался, это нелегко, но начался», – сказал президент.

16 марта «Газпром» подписал краткосрочный контракт с государственной нефтяной компанией Азербайджана на транспортировку газа через азербайджанскую территорию в Армению. Баку пошел навстречу, понимая, что из-за ремонта газопровода Северный Кавказ – Закавказье армянские потребители могут остаться без топлива на несколько недель. На данный момент транспортировка газа идет по прежнему маршруту через границу России и Грузии.

Дискуссии в видеоформате на тему «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества» были организованы Центром Низами Гянджеви. В них приняли участие экс-президенты, премьер-министры различных стран, а также высокопоставленные лица, известные общественно-политические деятели, дипломаты и политологи.