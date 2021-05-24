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От обстрелов Израиля с начала мая пострадали 170 журналистов
70 сотрудников СМИ получили ранения в результате ударов Израиля по Газе, а 100 журналистов пострадали в ходе операций на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Один журналист - корреспондент радио «Голос Иерусалима» – погиб
От обстрелов Израиля с начала мая пострадали 170 журналистов
Фото: АА / AA
24 мая 2021 г.

В ходе недавней эскалации израильско-палестинского конфликта от ударов Тель-Авива по блокированному сектору Газа и действий израильских силовиков на оккупированном Западном берегу реки Иордан пострадали 170 сотрудников СМИ, заявил глава Профсоюза палестинских журналистов Наср Абу Бакр.

«70 сотрудников СМИ получили ранения в результате ударов Израиля по Газе, а 100 человек пострадали из-за действий израильских силовиков на Западном берегу реки Иордана и в Восточном Иерусалиме. В большинстве случаев речь идет о воздействии слезоточивого газа, а в Газе – ранениях из-за осколков боеприпасов», – сказал глава профсоюза в интервью Anadolu.

По словам Абу Бакра, в результате израильских атак по Палестине полностью либо частично были разрушены 33 офиса медиа-структур – и это только по предварительным данным.

Не обошлось и без жертв: в результате бомбардировок района Шейха Ризвана в западной части Газы 19 мая погиб журналист Юсуф Абу Хусейн, работавший на радио «Голос Иерусалима».

Наср Абу Бакр отметил, что Профсоюз палестинских журналистов вместе с международными организациями уже готовит иск по преступлениям Израиля против сотрудников СМИ для предоставления в Международный уголовный суд. В досье будут включены детальные описания действий Израиля в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме.

Многолетний конфликт на Ближнем Востоке возобновился с новой силой после решения Верховного суда Израиля о принудительном выселении палестинских семей из их родных домов в квартале Шейх-Джаррах в оккупированном Восточном Иерусалиме.

В ночь на 21 мая вступила в силу договоренность об «одновременном и взаимном прекращении огня» между Израилем и палестинским движением ХАМАС, контролирующим блокированный сектор Газа. Договоренность была достигнута при посредничестве Египта.

В результате ударов со стороны ВС Израиля по сектору Газа погибли 248 палестинцев, в том числе 66 несовершеннолетних и 39 женщин. Кроме того, 1 948 человек получили ранения. Свыше 1 800 домов в палестинском эксклаве были полностью разрушены, 6 800 жилищных объектов были повреждены.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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