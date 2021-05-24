Следственный комитет РФ ведет расследование уголовного дела о хищениях почти ₽4,8 млрд, совершенных при строительстве различных объектов Минобороны, сообщает «Коммерсант».

Как пишет издание, в конце 2020 года следователи начали проверку деятельности АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), учрежденного АО «Гарнизон», которое принадлежит министерству обороны России.

ГУОВ, занимающаяся проектированием и строительством жилых домов и микрорайонов для военнослужащих, а также реконструкцией объектов, в том числе мемориалов и памятников, получила госконтракты на строительство спецобъектов оборонного ведомства.

Четыре объекта специального назначения компания не достроила, возвела с нарушениями и представила заказчику сметы с завышенной стоимостью выполненных работ и купленных стройматериалов, считают следователи и ФСБ.

Общий ущерб составил в ₽2,8 млрд, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурантом дела стал Андрей Епифанцев – бывший гендиректор компании «М-Строй», учрежденной ГУОВ.

К марту список подозрительных сооружений, возведенных фирмами, дополнился еще четырьмя спецобъектами Минобороны. СК РФ считает, что на этих стройках было похищено ₽1,9 млрд.

Подозреваемым стал бывший начальник строительного управления ГУОВ. Вскоре и он, и Епифанцев начали сотрудничать со следствием.

Согласно их показаниям, всеми сомнительными работами руководил заместитель гендиректора «М-Строя» Дмитрий Пипко. Глава компании на допросе рассказал, что его заместитель якобы «дал указание безвозвратно удалить электронную базу данных фирмы», в которой содержались сведения о купленных и поставленных ею стройматериалах.

Замдиректора также «организовывал вывоз первичной бухгалтерской документации за 2018-2019 годы, которую так и не нашли».

Когда сотрудники СК и ФСБ пришли в московскую квартиру Пипко, чтобы его задержать, подозреваемый под разными предлогами не открывал им дверь и впустил правоохранителей только после того, как уничтожил в микроволновой печке все три своих мобильных телефона. Следствие попросило отправить Пипко в СИЗО.

Самым резонансным коррупционным скандалом, связанным с российским министерством обороны, было дело «Оборонсервиса». Тогда ущерб оценивался в ₽3 млрд.

Главную фигурантку,Евгению Васильеву, ныне жену экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, в мае 2015 года приговорили к пяти годам колонии общего режима за мошенничество: следствие считало, что сообщники с ней во главе через структуры «Оборонсервиса» и ряд частных фирм продавали объекты Минобороны по заниженным ценам.

Через несколько месяцев суд удовлетворил ходатайство о ее условно-досрочном освобождении.