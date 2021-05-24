Следственное Управление УМВД по Самаре предъявило обвинение бывшей руководительнице самарского департамента образования Елене Чернеге по статье 285 УК РФ – «злоупотребление полномочиями», сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Уголовное дело в отношении Чернеги было возбуждено 23 октября прошлого года. В 2020-м были подписаны вводные акты на три дошкольных учреждения, которые, в действительности, не были еще достроены.

По словам депутата, чиновники решили фальсифицировать документы, чтобы «отчитаться перед Москвой» о якобы проделанной в срок работе в рамках реализации приоритетных нацпроектов. По версии следствия, как добавляет Хинштейн, Чернега в целях улучшения отчетности сокращала очередь в детсады, записывая детей в недостроенные и не введенные в эксплуатацию учреждения.

В январе 2021 года стало известно об отстранении чиновницы от должности. Однако в городской администрации сообщили, что она продолжает занимать должность руководителя департамента образования Самары.

«Мы настаиваем на том, что нарушения порядка постановки детей на учет в детские сады не было допущено. Мэрия прямо заинтересована в установлении объективной истины по данному вопросу, открыто взаимодействует со следствием. Важно отметить, что решение вопроса о наличии вины в противоправном деянии находится в компетенции правосудия. Любые выводы до решения суда преждевременны», – заявили представители мэрии.

В случае признания экс-руководителя виновной ей грозит срок – до семи лет лишения свободы или крупный штраф до ₽300 тыс.