В Мурманске в ночном клубе подрались сотрудники прокуратуры

В одном из ночных клубов Мурманска посетители подрались с сотрудниками прокуратуры. В результате зампрокурора области Игорь Швецов, старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Максим Давыдов, а также зампрокурора Октябрьского округа Мурманска Андрей Горшков и его помощник Дмитрий Северчуков сейчас находятся в больнице. Следственный комитет проводит проверку инцидента. #Мурманск #прокуроры #драка