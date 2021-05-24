ПОЛИТИКА
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В Мурманске в ночном клубе подрались сотрудники прокуратуры
В одном из ночных клубов Мурманска посетители подрались с сотрудниками прокуратуры. В результате зампрокурора области Игорь Швецов, старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Максим Давыдов, а также зампрокурора Октябрьского округа Мурманска Андрей Горшков и его помощник Дмитрий Северчуков сейчас находятся в больнице. Следственный комитет проводит проверку инцидента. #Мурманск #прокуроры #драка
В Мурманске в ночном клубе подрались сотрудники прокуратуры / Others
24 мая 2021 г.
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