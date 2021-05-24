Футбольный клуб «Лилль» впервые за десять лет и в четвертый раз в своей истории стал чемпионом Франции по футболу. В заключительном туре национального первенства команда Кристофа Гальтье одержала победу над «Анжером» (2:1) и набрала 83 очка, опередив на один балл чемпиона Лиги 1 трех последних лет «Пари Сен-Жермен».

Как отмечает Haber Türk в своей статье, французский клуб стал чемпионом благодаря четырем уроженцам Турции, выступающим в стартовом составе, и в первую очередь – самому результативному бомбардиру Бураку Йылмазу по прозвищу «Король». Он забил второй гол «Лилля» в мачте и 16 мячей за весь сезон и ушел с поля с турецким флагом в руках. В ходе празднований чемпионства «Лилля» на улицах Франции фанаты долго выкрикивали имя Бурака Йылмаза.

Это был первый сезон для 35-летнего футболиста, которого признавали лучшим нападающим Лиги 1 в апреле и мае и считают первым бомбардиром французского клуба. До этого Бурак Йылмаз успел поиграл за всю «Большую четверку» турецкого футбола – «Галатасарай», «Бешикташ», «Фенербахче» и «Трабзонспор».

Ранее «Лиллю» удавалось победить в 1946, 1954 и 2011 годах. Также клуб шесть раз завершал сезон на втором месте. За весь чемпионат триумфаторы потерпели всего три поражения, при этом в прошлом сезоне клуб проиграл в три раза больше матчей, заняв четвертое место.

Серебряный призер «ПСЖ» и бронзовый «Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, вместе с «Лиллем» в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов, «Лион» и «Марсель» Франция делегирует в Лигу Европы, а ставший шестым «Ренн» – в Лигу конференций.