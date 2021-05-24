В пользу того, что власти Турции и Палестины могли бы заключить соглашения о разграничении исключительных экономических зон (ИЭЗ) в Восточном Средиземноморье, высказался бывший командующий Военно-морскими силами (ВМС) Турецкой Республики контр-адмирал Джихат Яйджы. Один из вдохновителей «морских» договоренностей между Анкарой и Триполи от 2019 года считает, что к турецкой средиземноморской модели могла бы подключиться и палестинская сторона: администрации во главе с движением ХАМАС было бы выгодно договориться о том, чтобы протянуть от турецкого побережья морской коридор, который узаконит ее права на морские богатства и отсечет Израиль от Греции и продвигаемого ее властями Восточносредиземноморского газопровода (EastMed).

Такой сценарий, с точки зрения бывшего командующего ВМС, «увеличил бы международное признание Палестины и, следовательно, ее реальную политическую поддержку».

«Подобное соглашение может перевернуть в нашу пользу всю игру, которая ведется против Турции посредством трубопровода EastMed, – выразил уверенность Яйджы. – Для нас это был бы стратегический шахматный ход».

С того момента, как движение ХАМАС пришло к власти в секторе Газа, Израиль усилил блокаду этого района Палестины. Сионистское правительство предотвращает все попытки попасть в Газу не только по суше, но и на море: «запретной» оно называет 20-мильную зону вокруг побережья.

Несмотря на то, что официально эти меры названы попыткой предотвратить оружейный трафик, блокада является одним из факторов экономических проблем в секторе Газа. Но израильтян эта сторона, похоже, волнует мало: они стреляют на поражение даже по тем, кто направлялся к палестинцам с гуманитарной миссией. В результате атаки 31 мая 2010 года на знаменитую «Флотилию свободы», следовавшую под разными флагами, пострадали активисты из 37 стран.

Своевременность плана и страх Израиля

Инициатива Яйджы появилась в то время, когда многие политики и эксперты выражают опасения по поводу хрупкости мира в секторе Газа: ответственность за свои действия сионистское правительство так и не понесло. Неслучайно, комментируя установление режима прекращения огня, в МИД Турции отметили значимость обеспечения бесперебойной доставки гумпомощи.

«Израиль должен нести ответственность на международном уровне за совершенные преступления и незамедлительно снять блокаду с сектора Газа, – подчеркнули в дипломатическом ведомстве. – Единственный способ найти долгосрочное, справедливое и всеобъемлющее решение палестинского вопроса – это положить конец израильской оккупации. Турция и впредь будет оказывать поддержку палестинскому народу в его справедливом деле, а также Палестине во всех сферах».

Именно поэтому с большим опасением на высказывания Яйджы отреагировали израильские СМИ, которые сочли инициативу попыткой развязать войну за газовые месторождения в Восточном Средиземноморье. В материалах местных изданий прослеживается тревога, что создание морского коридора между Турцией и Газой ударит по участию израильтян в EastMed, который задуман в качестве конкурента «Турецкому потоку», потому что морские зоны, узаконенные подобным меморандумом, просто перекроют зону ответственности Израиля.

Не исключено, что сионистское правительство будет переживать и за сохранение блокады.

Инклюзивность «морской» сделки

Вопрос о морском прорыве блокады Газы тем более актуален, что в Израиле после прекращения огня раздаются голоса о необходимости лишить движение ХАМАС способности заниматься строительством. В частности, бывший глава разведывательного ведомства ШАБАК Йорам Коэн призвал нынешнее сионистское правительство сделать все, чтобы изолировать палестинские формирования за счет фильтрации поступающей в Газу гуманитарной помощи.

Так, Коэн без колебаний предлагает лишить жителей этого района Палестины поставок строительных материалов, которые, по его оценкам, обеспечивают ХАМАС возможность отстраивать военную инфраструктуру, то есть тоннели, которых Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) боится больше всего. То, что такие санкции бьют по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, Коэна не заботит.

Не стоит сомневаться, что разблокировка морского маршрута помогла бы мирному населению.

В разговоре с TRT на русском эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов обратил внимание на то, что любая сделка о разграничении морских зон должна включать в себя более широкий спектр палестинских сил.

«ХАМАС не имеет полномочий выступать от имени палестинской администрации, – подчеркнул аналитик. – Договор может быть только между Турцией и Палестиной. Для этого требуется долгая и серьезная проработка вопроса».

Палестинская национальная администрация в Рамалле, как отмечает собеседник TRT на русском, ориентирована на арабские страны, и ей вряд ли будет выгодно идти на очевидную конфронтацию, включаясь в территориальный спор в Восточном Средиземноморье. Однако, по словам Семенова, тема меморандума «в ливийском стиле» вполне способна оказать информационный эффект – для давления на Израиль.