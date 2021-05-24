ПОЛИТИКА
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МИД Франции предостерег Израиль от опасности апартеида
Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан призывает к «политике небольших шагов» для сосуществования двух государств  – Палестины и Израиля
МИД Франции предостерег Израиль от опасности апартеида
Фото: Reuters / Others
24 мая 2021 г.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил об опасности длительного апартеида в случае, если у палестинцев не появится собственное государство. Соответствующее замечание ветеран французской политики сделал во время телепередачи «Большое жюри» (Le Grand Jury) на телеканале LCI.

Он стал одним из первых высокопоставленных французских чиновников, который использовал этот термин по отношению к Израилю. В программе министр напомнил о событиях в израильском городе Лод, где после недавней агрессии ЦАХАЛ впервые произошли столкновения между радикальными израильтянами и арабским меньшинством.

«Это ясно показывает, что, если бы в будущем у нас было решение, отличное от решения, основанного на двух государствах, у нас были бы все составляющие длительного апартеида», – сказал Ле Дриан.

По словам политика, «риск апартеида высок», если Израиль продолжит действовать, руководствуясь «логикой единого государства», а также при сохранении статус-кво.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что бывший президент США Дональд Трамп проводил глубоко произраильскую политику, которая привела к фактическому забвению идеи о создании палестинского государства. Однако его преемник в Белом доме Джо Байден все-таки изменил американскую позицию.

По мнению Ле Дриана, «необходимо проводить политику маленьких шагов» и «сделать так, чтоб могла установиться логика доверия» между двумя сторонами.

Жан-Ив Ле Дриан выразил раздражение комментариями о бессилии европейских политиков перед конфликтом на Ближнем Востоке. «Европа сильна. В течение пяти лет Европе приходилось самостоятельно в одиночестве проводить политику многосторонности. Она ведет собственную линию на Ближнем Востоке», – указал он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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