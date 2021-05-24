Российские власти признали, что ограничение цен на продукты – временная мера, за счет которой невозможно обеспечить спокойствие граждан, следует из заявления главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

«Aдминистративное ограничение цен на ряд социально значимых продуктов – это только временное решение, но это не то, что может обеспечить спокойствие людей в долгосрочной перспективе», – сказала она.

В феврале исследование SuperJob показало, что только 13% россиян считают, что сдерживание цен на продукты дало свои плоды. Большинство полагает, что инициатива оказалась недостаточно эффективной. Так, 69% опрошенных не заметили сдерживания роста стоимости продовольственных продуктов. Граждане отмечали, что «заморозка оказалась фиктивной», «цены были зафиксированы на максимальном уровне уже после подорожания», а также опасались, что такие меры приведут к дефициту товаров.

В декабре 2020 года правительством РФ был объявлен комплекс мер, связанных с ростом цен на продукты питания. В числе прочего были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло от отечественных производителей. Срок действия соглашений изначально истекал 1 апреля 2021 года, однако затем их решили продлить: до 1 июня для сахара и до 1 октября 2021 года для масла.

В мае 2021 президент России Владимир Путин объявил об обострении ситуации с ценами на социально значимые продукты. По его словам, это происходит «на фоне нестабильной мировой конъюнктуры». В правительстве уверены, что одной из причин роста цен стала жадность отдельных производителей и торговых сетей.