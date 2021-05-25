Более 9,8 тыс. объектов в Турции получили сертификат «Безопасный туризм» с момента начала программы в 2020 году, сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой на брифинге в Анталье.

В мероприятии приняли участие представители 89 стран, в том числе дипломаты. Министр напомнил собравшимся, что, несмотря на пандемию коронавируса нового типа, по итогам 2020 года Турция приняла 16 млн туристов.

«Этого удалось достичь благодаря программе сертификации «Безопасный туризм». Программа реализуется успешно и дисциплинированно», – цитирует Эрсоя Anadolu.

Мехмет Нури Эрсой рассказал об эффективности программы «Безопасный туризм» на примере российских туристов, посетивших страну в прошлом году, – согласно статистике, их число достигает 2,1 млн человек.

«Из этих 2,1 миллиона количество тех, кто заразился и вернулся в Россию, составило 417 человек. Это очень низкий процент. И это показывает, насколько хорошо работает система», – подчеркнул глава Минтуризма.

Восстановлению туристической индустрии в Турции способствуют и быстрые темпы вакцинации в стране. По словам Эрсоя, первую дозу вакцины от коронавируса уже получили 15,8 млн жителей Турции, а обе дозы – 11,9 млн человек. Таким образом число привитых приближается к трети населения.

«Министерство здравоохранения ускорит процесс вакцинации. Хотелось бы, чтобы все работники сферы туризма привились до конца мая», – сказал он.

Глава ведомства напомнил, что в июне в Турцию будут доставлены еще 30 млн доз препарата от коронавируса, а в июле – 40 млн доз, в том числе и вакцины BioNTech/Pfizer и «Спутник-V».

Касаясь актуального вопроса возобновления регулярного авиасообщения между Россией и Турцией, Эрсой отметил: «Я не думаю, что у нас возникнут проблемы с возобновлением авиасообщения с Россией. В России с пандемией уже успешно справляются. И количество случаев сокращается, и количество вакцинированных граждан с каждым днем значительно увеличивается. Думаю, у нас не будет проблем. Хотелось бы перейти к этому этапу».

Сертификаты по программе «Безопасный туризм» в Турции будут выдавать до 2023 года. Кроме того, сохранится государственная поддержка инвестиций в туристический сектор, в особенности, в направлении развития медицинского и термального туризма. С целью поддержки сферы туризма и популяризации новых направлений будут также организованы многочисленные фестивали и другие мероприятия.